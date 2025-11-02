Horoscopo de Escorpio de hoy: domingo 2 de noviembre de 2025

Energía renovada

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, tu energía se renueva hoy. Sientes una fuerza interna que no solo te permitirá afrontar problemas y desafíos, sino también actuar con determinación en cada situación que surja.

Salud

Emplea tu vitalidad para mejorar tu estado físico y emocional. Una caminata recordará el cálido abrazo de la naturaleza mientras revitalizas tu mente y cuerpo.

Dinero

Tu enfoque determinado te guiará hacia decisiones acertadas. Evita proyectos que carecen de claridad: la precisión será tu mejor herramienta en el ámbito financiero.

Amor

La intensidad emocional alcanzará nuevos niveles, favoreciendo los lazos pasionales y afectivos. Permite que el amor y el deseo estén alineados en tus relaciones actuales o potenciales.