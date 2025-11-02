Horoscopo de Leo de hoy: domingo 2 de noviembre de 2025

Brillo personal

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Leo, hoy brillas con una intensidad especial, atrayendo a personas con ideas afines. Usa tu carisma y energía para inspirar a los demás, emprender proyectos creativos y sacarle ventaja a tu posición.

Salud

Tu salud refleja tu actitud positiva. Aprovecha el día para satisfacer tus sentidos culinarios de manera saludable. Considera encaminarte en actividades de grupo que eleven tu motivación.

Dinero

Tu habilidad para obtener excelentes resultados en situaciones de presión marcará la diferencia. Opta por crear un plan de acción sólido donde tus finanzas reflejen tu esfuerzo y perspicacia.

Amor

Hoy, las expresiones de amor ganan protagonismo. Ya sea un gesto romántico o la muestra incondicional de amistad, recuerda que tu verdadero potencial está en dar y recibir amor.