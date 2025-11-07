Horoscopo de Libra de hoy: viernes 7 de noviembre de 2025

Equilibrio emocional
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 7 de noviembre de 2025, 03:09

En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Forjar la paz interior será clave. Identifica dónde perder el balance interno y recupéralo.

Salud

No descuides tu alma. Apuesta por terapias que fortalezcan tu carácter y espíritu.

También podría interesarte

El huracán Melissa dejó, entre "cuantiosos" daños, 76.689 viviendas afectadas en Cuba

El huracán Melissa dejó, entre "cuantiosos" daños, 76.689 viviendas afectadas en Cuba

La española Irene Guerrero da al América un empate en casa del Monterrey

La española Irene Guerrero da al América un empate en casa del Monterrey

Dinero

Las decisiones acertadas pueden generar una estabilidad económica; destina tiempo a la planificación.

Amor

Fortalece el diálogo con tus seres amados. Valor al escuchar podrá fortalecer cualquier vínculo.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.