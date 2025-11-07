Horoscopo de Virgo de hoy: viernes 7 de noviembre de 2025

Introspección productiva
viernes, 7 de noviembre de 2025, 03:08

En la astrología, Virgo está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el intelecto. Su elemento es la tierra, que representa la practicidad, el análisis y la atención al detalle.

Determina lo que es vital y elimina lo superfluo en tu rutina diaria.

Salud

Dedica tiempo a desintoxicar, tanto tu cuerpo como tus pensamientos. Encuentra espacios de paz.

El huracán Melissa dejó, entre "cuantiosos" daños, 76.689 viviendas afectadas en Cuba

La española Irene Guerrero da al América un empate en casa del Monterrey

Dinero

Analiza tus estrategias en detalle para potenciar tus recursos y aprovechar el impulso económico.

Amor

La sinceridad y la empatía serán tus aliados para resolver conflictos de pareja. Habla desde el corazón.

Características clave de Virgo

Analíticos: las personas de Virgo son conocidas por su enfoque analítico y meticuloso. Tienen un gran ojo para los detalles y tienden a ser precisos en su trabajo y en su vida cotidiana.

Prácticos: son muy prácticos y eficientes en la resolución de problemas. Prefieren soluciones realistas y funcionales, y buscan maneras de mejorar la eficiencia en todo lo que hacen.

Organizados y ordenados: la organización es una característica distintiva de Virgo. Les gusta mantener todo en orden y pueden ser muy sistemáticos en su enfoque hacia las tareas y responsabilidades.

Serviciales y solidarios: tienen un fuerte deseo de ayudar a los demás y son muy solidarios. Disfrutan brindando apoyo práctico y emocional a sus amigos y familiares.

Críticos y perfeccionistas: Virgo puede ser autoexigente y crítico, tanto consigo mismo como con los demás. Su deseo de perfección puede llevarlos a ser exigentes, pero también a buscar constantemente la mejora.