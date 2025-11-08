Horoscopo de Escorpio de hoy: sábado 8 de noviembre de 2025

Pasiones intensas

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, la intensidad de tus pasiones te guiará hoy hacia un espacio de magnífico autoconocimiento. Permítete disfrutar del viaje y desentrañar las verdades subyacentes que guardas internamente.

Salud

Será fundamental reconocer tus límites físicos y emocionales. Practica métodos de relajación para equilibrar tu energía y evitar el agotamiento.

Dinero

Horquillas económicas intrigantes te obligarán a revisar tu sector financiero. La buena relación con la moneda girará en torno a decisiones objetivas.

Cita de sabiduría: "El oro no siempre luce de oro".

Amor

En el terreno sentimental, un océano de posibilidades se abrirá ante ti. La confianza genuina en tu pareja será un fortalecimiento crucial a la hora de construir la conexión soñada.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.