Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 16 de noviembre de 2025

Pasión revitalizada

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Embarcarse en nuevas rutas y dejar brillar tu pasión podría traer consigo oportunidades que no esperabas. Las estrellas favorecen los encuentros significativos.

Salud

Sintoniza con tus emociones para garantizar un estado óptimo de salud espiritual. Escuchar a tu cuerpo y responder adecuadamente es vital.

Dinero

Los recursos financieros deben ser manejados con cautela; sin embargo, la estabilidad está a la vista. Alcanza el equilibrio necesario para prosperar a largo plazo.

Amor

Hoy experimentarás un renacimiento en el afecto. Atrévete a explorar nuevas dimensiones con tu pareja y redefine el significado del amor auténtico.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.