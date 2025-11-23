Qué tipo de alfajor sos, según tu signo del zodiaco

Tu fecha de nacimiento puede revelar mucho más de lo que imaginás: incluso qué alfajor te representa mejor. Buscá tu signo en la lista y descubrí cuál te representa.

Cada signo es representado por un alfajor. Foto: Freepik.

El alfajor no es solo una golosina, sino que es identidad, infancia, kiosco y merienda. Y como cada signo del zodiaco tiene su personalidad propia, también hay un alfajor que lo representa a la perfección.

Desde los más clásicos hasta los más intensos, descubrí cuál te toca según tu fecha de nacimiento.

Aries (del 21/3 al 19/4) – Capitán del Espacio

Los arianos son personas apasionadas, directas y con una presencia que la siente cualquiera. Al igual que este alfajor mítico del Conurbano, los nacidos bajo este signo son intensos, queridos y difíciles de olvidar.

Tauro (del 20/4 al 20/5) – Alfajor cordobés

Los taurinos son personas amantes del placer y de lo tradicional. Tauro es puro disfrute, como un alfajor cordobés con mucho dulce de leche y masa húmeda.

Géminis (del 21/5 al 20/6) – Jorgito

Los geminianos son versátiles, adaptables y siempre están para cualquiera. Géminis es ese alfajor que aparece en cualquier kiosco y nunca falla.

El alfajor que representa a cada signo. Foto: Freepik.

Cáncer (del 21/6 al 22/7) – Cachafaz

Los de Cáncer son personas sensibles, de hogar y algo nostálgicos. Este signo es como un buen Cachafaz: suave, premium y reconfortante.

Leo (del 23/7 al 22/8) – Havanna

Brillantes y protagonistas desde que nacieron. Como el clásico alfajor Havanna, Leo destaca sin esfuerzo y es sinónimo de calidad.

Virgo (del 23/8 al 22/9) – Terrabusi Clásico

Como el Terrabusi, los virginianos son prolijos, prácticos y equilibrados. Virgo es ese alfajor correcto, consistente y sin sorpresas: un verdadero estándar.

Libra (del 23/9 al 22/10) – Guaymallén

Como los de Libra, que son sociables y queridos por todos, es el alfajor Guaymallén: accesible, popular y perfecto para compartir.

Escorpio (del 23/10 al 21/11) – Fantoche Triple

Los escorpianos son intensos, profundos y algo peligrosos. Este signo es el triple que te desafía con varias capas de dulzura y misterio.

Qué alfajor sos según tu signo. Foto: Freepik.

Sagitario (del 22/11 al 21/12) – Tofi

Los sagitarianos son aventureros, optimistas y siempre están en movimiento. Este signo es ese alfajor energético ideal para acompañar cualquier viaje.

Capricornio (del 22/12 al 19/1) – Suchard

Son elegantes, sobrios y de mucha calidad. Capricornio no necesita llamar la atención para destacarse, igual que este clásico alfajor sólido y confiable.

Acuario (del 20/1 al 18/2) – Shot

Los acuarianos son originales, creativos y algo impredecibles, igual que este alfajor que rompe moldes y sorprende con su sabor.

Piscis (del 19/2 al 20/3) – Blanco y Negro

Son sensibles, dulces y soñadores. Piscis es un alfajor nostálgico que te lleva directamente a la infancia.