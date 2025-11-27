Horoscopo de Escorpio de hoy: jueves 27 de noviembre de 2025

Pasión y Profundidad

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Tu capacidad para ir más allá de las apariencias te llevará a descubrir verdades ocultas. Usa este sentido innato de percepción para guiar tus decisiones profesionales y personales.

Salud

Evita el agotamiento. Presta atención a tu salud física; algo tan sencillo como ajustar tu postura puede marcar la diferencia en cómo te sientes al final del día.

Dinero

Tendrás una perspectiva inesperada respecto a tus finanzas. Una nueva visión podría ayudarte a tomar decisiones más informadas y abrirte camino hacia una mayor estabilidad económica.

Amor

Las emociones serán intensas. Aprovecha este día para explorar y expresar tus sentimientos a quienes más importan.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.