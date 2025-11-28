Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 28 de noviembre de 2025

Intuición y ánimo

En la astrología, Géminis está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el intelecto. Su elemento es el aire, que representa la mente, la curiosidad y la comunicación.

Querido Géminis, la jornada de hoy está llena de oportunidades que debes aprovechar. Con tu carisma natural, atrévete a encabezar nuevos proyectos. La intuición será tu mayor aliada.

Salud:

Está bien sentirse animado, pero no olvides darte un espacio para respirar. Mantén una buena higiene del sueño y procura descansar lo suficiente.

Dinero:

Las finanzas no serán un problema si continúas con la actitud positiva que siempre te ha caracterizado. Sin embargo, asegúrate de estar al tanto de todos tus compromisos económicos.

No hay mejor brújula que un instinto confiado.

Amor:

Hoy será un día propicio para el amoríos. Las sorpresas están en el aire, y el romance podría florecer en los lugares menos esperados. Déjale saber a tu pareja cuánto la valoras.

¿Cómo es la personalidad de los Géminis?

Curiosos y adaptables: las personas de Géminis son muy curiosas y les encanta aprender sobre una variedad de temas. Son adaptables y pueden ajustarse fácilmente a nuevas situaciones y entornos.

Comunicativos y expresivos: tienen una gran habilidad para comunicarse y expresarse. Disfrutan de la conversación y pueden ser muy persuasivos y elocuentes.

Ingeniosos y creativos: su mente rápida y aguda les permite encontrar soluciones ingeniosas a los problemas. Son creativos y disfrutan explorando nuevas ideas y enfoques.

Versátiles y sociables: Géminis es conocido por su versatilidad. Les gusta experimentar con diferentes actividades y pueden ser muy sociables, disfrutando de la compañía de una variedad de personas.

Inquietos y cambiantes: pueden ser inquietos y tener dificultades para mantenerse en un solo lugar o concentrarse en una sola tarea durante mucho tiempo. Sus intereses y estados de ánimo pueden cambiar con frecuencia.