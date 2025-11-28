Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 28 de noviembre de 2025

Sensibilidad y fe

En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Para Piscis, el día emana compasión y sensibilidad. Aléjate de la presión constante y brinda apoyo a quienes más lo necesiten.

Salud:

Cuida tu sistema inmunológico con descanso y una alimentación rica en nutrientes. El ejercicio moderado puede proporcionarte energía adicional.

Dinero:

En tiempos inciertos, tu capacidad para gestionar tus recursos brilla. Mantén las finanzas firmes y busca asesoramiento si es necesario.

Amor:

La empatía hacia la pareja fortalecerá la confianza existente. Abre espacio a conversaciones donde la autenticidad prevalezca.

La bondad y el amor son los pilares que sostienen todo lo demás.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.