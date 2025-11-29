Horoscopo de Capricornio de hoy: sábado 29 de noviembre de 2025

Autoestima Sólida

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 29 de noviembre de 2025, 03:09

En la astrología, Capricornio está regido por Saturno, el planeta de la disciplina y la responsabilidad. Su elemento es la tierra, que simboliza la estabilidad, la practicidad y el enfoque en los logros tangibles.

Trascenderás dificultades aparente, resiliencia y auto-disciplina serán tus fieles compañeras, permitiéndote avanzar con cimientos sólidos y claridad.

Salud

La buena alimentación y las prácticas deportivas mejorarán tu físico. Haz de la dieta un aliado constante en tu vida, eligiendo comidas que te nutran y revitalicen.

También podría interesarte

Día Mundial del SIDA: preguntas y respuestas frecuentes para prevenir de forma correcta el VIH

Día Mundial del SIDA: preguntas y respuestas frecuentes para prevenir de forma correcta el VIH

El canciller de Panamá desmiente una publicación de Bukele sobre un incidente estudiantil

El canciller de Panamá desmiente una publicación de Bukele sobre un incidente estudiantil

Dinero

Los desafíos profesionales pueden traer consigo recompensas. Esfuérzate y busca mantener relaciones que potencien tus habilidades remuneradoras.

Amor

La lealtad será protagonista en tus interacciones amorosas. Valora los momentos compartidos y recuerda que una relación sólida también está forjada por pequeños gestos diarios.

¿Cómo son las personas del signo Capricornio?

Responsables y Determinados: Las personas de Capricornio son extremadamente responsables y tienen una gran determinación. Se toman en serio sus deberes y obligaciones, y están dispuestas a trabajar duro para alcanzar sus metas.

Prácticos y Realistas: Tienen un enfoque práctico y realista hacia la vida. Prefieren basar sus decisiones en hechos y realidades tangibles, y tienden a evitar las especulaciones.

Disciplinados: La disciplina y la organización son fundamentales para Capricornio. Son metódicos en su enfoque hacia el trabajo y la vida, y se esfuerzan por mantener un alto nivel de orden en sus actividades diarias.

Ambiciosos y Motivados: Tienen una fuerte ambición y están motivados para lograr el éxito en sus carreras y en sus vidas personales. Su enfoque en los logros les impulsa a establecer y alcanzar objetivos a largo plazo.

Reservados: Capricornio tiende a ser reservado y reflexivo. Prefieren mantener sus pensamientos y sentimientos más profundos para sí mismos y pueden ser cautelosos a la hora de compartir detalles personales.