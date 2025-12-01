Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 1 de diciembre de 2025

Secretos develados

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Hoy se develan secretos ocultos que preferirías no conocer, pero que son necesarios para tu crecimiento personal. Toma todo como aprendizaje.

Salud

Evita acumular tensiones. Realiza ejercicios de respiración para calmar tu estado emocional.

Dinero

Es el momento perfecto para reorganizar tu presupuesto. Haz un seguimientos de tus finanzas y ajusta los gastos.

Amor

Un viejo amor podría resurgir con fuerza. Escucha a tu corazón antes de tomar decisiones que impacten tu situación actual.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.