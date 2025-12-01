Horóscopo de Leo de hoy: lunes 1 de diciembre de 2025

Brillarás intensamente

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Las estrellas te colocan en el centro de atención. Leo, aprovecha este momento para brillar y expresar tu autenticidad.

Salud

No escatimes en ejercicios al aire libre. Tu cuerpo y mente agradecerán esta energía revitalizante.

Dinero

Una etapa de bonanza financiera está empezando. Sé sabio en tus decisiones y planifica para el futuro.

Amor

Es un gran día para mostrar afecto hacia esa persona especial. El amor florece con pequeños gestos diarios.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.