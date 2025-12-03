Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 3 de diciembre de 2025

Presagios escorpianos

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 3 de diciembre de 2025, 03:09

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Las oportunidades para los Escorpio surgirán desde ángulos inesperados. Mantengan una postura flexible para adaptarse a los cambios.

Salud

Escorpio encontrará paz a través de la meditación y atención plena. Opten por terapias que ofrezcan claridad emocional.

Dinero

Nuevas alianzas y colaboraciones podrían resultar muy fructíferas. Evalúen cuidadosamente a quienes incluyen en sus planes financieros.

Amor

El amor se trata de dar y recibir apoyo emocional. Compartan su tiempo y energía con aquellos que les importan para fortalecer el vínculo.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.