Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 7 de diciembre de 2025

Intensidad renovada

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Le espera un día cargado de intensidad y oportunidades para profundizar en sus pasiones. Permita que su valentía guíe sus pasos hacia el cumplimiento de sus metas.

Salud

Mantenga su energía alta mediante prácticas conscientes de respiración y relajación. Enfóquese en el autoconocimiento y la sanación interna.

Dinero

Este es el momento para ser audaz en asuntos financieros. Identifique oportunidades potenciales y prepárese para actuar sobre ellas con confianza y firmeza.

Amor

Las conexiones emocionales profundas pueden florecer si se permite ser verdaderamente vulnerable. Comparta sus deseos y ambiciones con su pareja.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.