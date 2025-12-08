Horóscopo de Leo de hoy: lunes 8 de diciembre de 2025

Inspiración y creatividad

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Un torrente de inspiración y creatividad fluirá en tu vida hoy, abriendo nuevas oportunidades. Déjate guiar por tu intuición.

Salud

Cuida de tu bienestar físico practicando algún deporte que te apasione. Mantén un equilibrio entre cuerpo y mente.

Dinero

Tu zona de confort podría resistirse al cambio, pero de salir de ella se generará un fluir de abundancia económica.

Amor

Permítete vivir el amor con plenitud y generosidad. Tu capacidad de amar será valorada por quienes te rodean.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.