Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 9 de diciembre de 2025

Reinventarse hoy

Canal 26
Por Canal 26
martes, 9 de diciembre de 2025, 03:09

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Se avecinan momentos para que los escorpianos avancen en su proceso de reinventarse. Mantente firme en tus intenciones, porque lo que hoy siembres te recompensará mañana.

Salud

Dedica tiempo a ti mismo y reserva momentos para relajarte. Practicar técnicas de respiración puede ser clave para calmar ese ritmo acelerado al que estás acostumbrado.

Dinero

Tal vez algunos planes se deban redefinir. Busca nuevas perspectivas que amplíen tus posibilidades y acepta consejos de quienes te rodean y velan por tu bienestar.

Amor

Tómate el tiempo para redescubrir lo que amas en la relación de pareja. Un pequeño gesto o detalle puede cambiar el rumbo y permitir que ambos aflorezcan en amor y mutuo respeto.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.