Luna Nueva en Sagitario: los signos del zodiaco que atravesarán cambios emocionales y espirituales para cerrar el 2025

El 20 de diciembre habrá un gran movimiento energético con la última fase lunar del año, que invita a alinear el deseo y la fe para proyectar un 2026 repleto de nuevas oportunidades.

Luna nueva. Foto: Pexels.

El próximo sábado 20 de diciembre de 2025, más precisamente a las 01:43, la Luna Nueva entrará en Sagitario y creará un reset emocional y espiritual para todos los signos del zodíaco. Esto invitará a cerrar el año con nuevos proyectos y dejando atrás aquello que ya no tiene sentido seguir sosteniendo.

Sagitario, el signo del arquero, representa expansión, búsqueda y aventura interior. Durante esta lunación, todos sentimos la necesidad de volver a creer en algo: en un camino, en un proyecto, en un sueño que despierta nuevamente para ser concretado a lo largo de 2026, luego de un año cargado de actividad astral con varios impactos negativos en los signos.

Luna Nueva en Sagitario Foto: Gemini IA

La Luna Nueva invita a cerrar el año con propósito, alinear intención y acción, y proyectar un 2026 lleno de aprendizaje, fe y aventuras. Y como siempre, habrá algunos signos del zodíaco que se verán especialmente afectados por esta última lunación del año. Sorpresivamente, los más favorecidos son los de fuego: Leo, Aries y Sagitario.

Signos más favorecidos por la Luna Nueva en Sagitario

Sagitario

Tu propia lunación potencia la confianza, la visión de futuro y la claridad en tus decisiones. Es un momento ideal para planificar proyectos importantes y conectarte con tu propósito más profundo. En el amor, experimentarás cambios rotundos, volverás a pensar en el pasado y una nueva oportunidad asomará en 2026 para enmendarlo todo.

Leo

La Luna Nueva activa tus deseos de expansión y creatividad. Podrás iniciar proyectos que eleven tu perfil personal y profesional, y sentirás un impulso renovado para perseguir tus metas. En el amor, se vendrá una nueva etapa, algo que tu corazón estaba buscando desde hace mucho tiempo.

Aries

Esta lunación despierta tu impulso por la aventura y los cambios. Es un momento propicio para salir de tu zona de confort, estudiar, viajar o iniciar actividades que antes parecían lejanas. Tu corazón estará mucho más calmo para recibir todo el amor que te mereces en 2026.