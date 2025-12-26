Horoscopo de Piscis de hoy: viernes 26 de diciembre de 2025

Sueños y misticismo

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 26 de diciembre de 2025, 03:11

En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

La sensibilidad y la empatía son tus aliados hoy. Serás capaz de entender las necesidades de quienes te rodean.

Salud

Cuida tu energía emocional y practica técnicas de relajación que aumenten tu concentración.

También podría interesarte
El líder norcoreano pide aumentar la producción de misiles para reforzar la disuasión

El líder norcoreano pide aumentar la producción de misiles para reforzar la disuasión

Horoscopo de Acuario de hoy: viernes 26 de diciembre de 2025

Horoscopo de Acuario de hoy: viernes 26 de diciembre de 2025

Dinero

Una visión clara te permitirá lograr nuevos desarrollos financieros por los cuales te destacas.

Amor

Una conversación sincera y amorosa con tu pareja dará lugar a una comprensión más profunda y exhuberante.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.