Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 28 de diciembre de 2025

Transita tus emociones

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Este día es idóneo para sumergirte en tus emociones y enfrentar cualquier bloqueo interno que te retenga. Valora y respeta tus sentimientos como un mapa hacia tu verdadero ser.

Salud

Dedicar tiempo al autocuidado será clave para mantener una salud óptima. Disfruta de momentos de tranquilidad y reflexión.

Dinero

En el ámbito financiero, se presentan oportunidades para mejorar tus ingresos. Analiza cómo mejorar tus estrategias actuales.

Amor

Puede ser un buen momento para profundizar la conexión emocional. Tu intuición te guiará en cómo superar cualquier barrera existente en la relación.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.