Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 9 de enero de 2026

Cambio tangible

viernes, 9 de enero de 2026, 03:09

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Salud

Escorpio, notarás cómo algunas molestias físicas van disminuyendo. Aprovecha este tiempo para mejorar tu condición y busca crear una rutina física que te motive. El deporte será tu gran aliado.

Dinero

El ámbito económico figura con estabilidad. Sin embargo, es mejor mantener un perfil discreto en nuevas inversiones. Tu percepción precisa te ayudará a detectar posibles riesgos fácilmente.

Amor

Debes abrirte al diálogo sincero con tu pareja. De nada sirve guardarse cosas que al fin y al cabo deben discutirse. Alimenta el entendimiento mutuo y mantengan expectante la chispa que los une.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.