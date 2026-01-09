Horóscopo de Leo de hoy: viernes 9 de enero de 2026

Apertura positiva

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Salud

Leo, tu energía está por las nubes. No obstante, es esencial que controles el ímpetu para evitar el burnout. Practica actividades que influyan positivamente en tu paz interior como yoga o meditación.

Dinero

Podrían presentarse oportunidades de inversión interesantes. Antes de comprometerte, toma el tiempo necesario para analizar las variables involucradas. Tu capacidad de liderazgo será clave al tomar decisiones financieras.

Amor

Eres el centro de atención en tu círculo cercano y sabes cómo utilizar este magnetismo a tu favor. Dale rienda suelta a tu creatividad y sorprende a tu pareja con detalles inesperados que reafirmen vuestro amor.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.