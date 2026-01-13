En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

La jornada de hoy te invita a profundizar en nuevos intereses que estimulen tu creatividad. Podrías encontrarte con personas que compartirán conocimientos valiosos contigo.

Salud

Tu bienestar físico te invita a buscar inspiración en diferentes actividades. Considera probar yoga o alguna terapia alternativa que promueva el equilibrio mental.

Dinero

Confía en tus instintos para descubrir nuevas posibilidades económicas. El reconocimiento de una buena oportunidad se encuentra al alcance de tu intuición.

Amor

Las sorpresas agradables no faltarán en tu vida amorosa. Tu capacidad de seducción estará potenciada, atrayendo el interés de teclas personas cercanas.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.