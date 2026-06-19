Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Horóscopo diario: las revelaciones para Aries este 19 de junio de 2026

Todo lo que necesitas saber sobre tu signo Aries para enfrentar este día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Aries está regido por Marte. Su elemento es el Fuego y la piedra que le corresponde energéticamente es Diamante. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 19 de junio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Aries en el amor hoy

No pretendas que sea siempre tu pareja la que busque un acercamiento. Deja el orgullo de lado y demuéstrale tu amor.

Salud y energía de Aries este día 19 de junio de 2026

Existen situaciones en las que lo mejor es dejar que el tiempo se encargue de resolver. Asegúrate de hacer todo lo que este a tu alcance y relájate.

Horóscopo laboral de Aries para hoy

Ese negocio que tenías entre manos se pospondrá unos días. No te desanimes vientos favorables soplarán para ti.

¿Cuáles son las fechas de Aries?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Aries?

Aries pertenece al elemento Fuego.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Aries?

Aries es más compatible con Leo, Sagitario, Acuario. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Aries?

El número de la suerte de Aries es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Aries?

Aries es un signo apasionado, valiente y directo.

Arieshoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con un innovador mensaje, más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera

Con un innovador mensaje, más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera

Javier Milei defendió a las empresas manejadas con inteligencia artificial:“¿Por qué no probar con el político robot?”

Luz verde para la línea F del subte:cuándo comenzarán las obras, las nuevas estaciones y los barrios que conecta

Ricardo Lorenzetti brindó una conferencia magistral en la UNLaM

Economía

MSCI le cierra la puerta a la Argentina:seguirá como “mercado independiente” y crece la inquietud en el mercado

MSCI le cierra la puerta a la Argentina: seguirá como “mercado independiente” y crece la inquietud en el mercado

Balanza comercial:Argentina registró en mayo un superávit récord de 3.504 millones de dólares por el salto de las exportaciones

Privatización de la Hidrovía:Jan De Nul ganó la licitación y operará la ruta fluvial por los próximos 25 años

Cuenta DNI lanzó una promoción especial por el Día del Padre:cómo conseguir descuentos de hasta el 30% y cuotas sin interés

Internacionales

Ataques de Israel a Líbano:se suspendió la reunión entre EEUU e Irán para avanzar con la firma de acuerdo de paz

Ataques de Israel a Líbano: se suspendió la reunión entre EEUU e Irán para avanzar con la firma de acuerdo de paz

El aeropuerto más peligroso del mundo está entre las montañas del Himalaya:pista corta, clima feroz y riesgo extremo

Terror en Nueva York durante los festejos por el título de los Knicks:disparos, corridas y tensión

Hito naval:un país de Sudamérica lanzó un buque multipropósito para operar en la región de la Antártida