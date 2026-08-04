Confucio, filósofo chino: “Mientras tu padre y tu madre subsistan, no te alejes mucho de ellos”

Filósofo y teórico social, vivió en la época fecunda, comprendida entre los años 770 y 476 a.C. Foto: Wikimedia Commons

Kǒngfuzǐ, conocido en occidente como Confucio fue un filósofo chino cuyas frases y enseñanzas sobreviven en la actualidad. Entre sus dichos más famosos hay uno que habla sobre la importancia de los padres: “Mientras tu padre y tu madre subsistan, no te alejes mucho de ellos”.

Esa frase de Confucio parece en las Analectas 4.19 y apunta al corazón de la piedad filial, una virtud central del confucianismo: el cuidado, respeto y responsabilidad hacia los padres.

Qué quiso decir Confucio con esta frase

Confucio no estaba diciendo simplemente “Nunca te vayas de tu casa”, sino que la idea es más profunda: Mientras tus padres estén vivos, no vivas como si no tuvieras vínculos ni responsabilidades hacia ellos.

En la antigua China, los viajes eran largos, peligrosos, la comunicación era casi inexistente y podía pasar mucho tiempo sin que la familia supiera nada. Por eso, irse lejos sin necesidad podía significar abandonar el deber de cuidar a los padres, o al menos causarles angustia.

Filósofo y teórico social, vivió en la época fecunda, comprendida entre los años 770 y 476 a.C. Foto: Wikimedia Commons

Confucio admite que uno puede tener que irse, ya sea por por estudio, trabajo, deber público, búsqueda personal o circunstancias de la vida. Pero pide que ese alejamiento sea responsable, no impulsivo ni indiferente.

Para el pensador chino, la familia es la primera escuela moral. Aprendemos humanidad, respeto, gratitud y deber empezando por quienes nos dieron la vida. En otra parte de las Analectas, el respeto filial aparece como una base de la bondad humana y del orden moral.

Entonces, la frase no defiende una dependencia infantil de los padres. Más bien dice que una persona virtuosa no se desentiende de quienes la criaron.

Confucio está marcando un equilibrio entre proyecto personal y deber familiar. No te dice que no crezcas, que no viajes o que no hagas tu vida. Te recuerda que la vida buena no es solo éxito individual, sino también cuidado de los vínculos que te formaron.

Para el pensador, honrar a los padres no consistía únicamente en hacerles caso, sino en estar disponible para ellos, cuidar su bienestar y no actuar como si los vínculos familiares no importaran.