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Se acerca un tormentón que hará caer la temperatura en Buenos Aires: cuándo llueve y qué día llega el frío

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un aumento de la inestabilidad, con lluvias que avanzarían sobre la región antes de un nuevo descenso de temperatura. Cómo sigue el clima, día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se acerca un tormentón que hará caer la temperatura en Buenos Aires.
Se acerca un tormentón que hará caer la temperatura en Buenos Aires. Foto: REUTERS
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El clima en Buenos Aires volverá a cambiar en las próximas horas con la llegada de una tormenta que podría marcar un quiebre en las condiciones del tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico anticipa un aumento de la inestabilidad, con lluvias que avanzarían sobre la región antes de un nuevo descenso de temperatura.

Después del paso del mal tiempo, el frío volvería a ganar protagonismo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una baja progresiva del termómetro y jornadas más frescas hacia los próximos días. Por eso, la atención estará puesta en cuándo llueve, cuál será el momento más intenso de la tormenta y qué día se sentirá con más fuerza el cambio de clima.

Cuándo llueve en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

Según el SMN, las lluvias volverán a tener presencia en Buenos Aires durante dos momentos clave de la semana. El primer tramo de inestabilidad se dará el martes 4 de agosto, una jornada que tendrá 12 °C de mínima y 15 °C de máxima, con neblina durante la madrugada y la noche y chances de precipitaciones durante todo el día. En ese escenario, el clima se mantendrá húmedo, gris y variable, con posibles lluvias intermitentes que podrían complicar la rutina desde temprano.

Después de una pausa relativa el miércoles, cuando se espera neblina durante la madrugada pero sin lluvias destacadas, el mal tiempo podría regresar el jueves 6 de agosto durante la tarde y la noche. Ese día tendrá una mínima de 13 °C y una máxima de 16 °C, con nuevas probabilidades de precipitaciones hacia la segunda parte de la jornada. De esta manera, el pronóstico marca una semana con dos pulsos de inestabilidad: primero el martes, y luego el jueves, antes de un descenso más marcado de la temperatura.

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Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

Qué día llega el frío después de las lluvias

El frío más intenso llegará después del paso de las lluvias, especialmente a partir del viernes 7 de agosto, cuando la temperatura mínima bajará a 7 °C y la máxima quedará en 15 °C, con cielo parcialmente nublado. Ese cambio marcará el inicio de una nueva etapa más fría en Buenos Aires, luego de varios días dominados por humedad, neblina y precipitaciones aisladas.

El descenso térmico se sentirá con más fuerza durante el fin de semana. El sábado 8 de agosto se espera una mínima de 8 °C y una máxima de 15 °C, con cielo nublado durante todo el día, mientras que el domingo 9 será la jornada más fría del período, con apenas 5 °C de mínima y 12 °C de máxima, bajo un cielo mayormente nublado. Así, tras las lluvias del martes y jueves, el clima dará un giro más invernal, con mañanas frías, tardes con poco repunte térmico y una sensación de frío más persistente en el AMBA.

Cómo sigue el clima, día por día

  • Martes: mínima de 12 °C y máxima de 15 °C con neblina durante la madrugada y la noche. Además, hay chance de lluvias durante todo el día.
  • Miércoles: mínima de 12 °C y máxima de 16 °C con neblina durante la madrugada.
  • Jueves: mínima de 13 °C y máxima de 16 °C con lluvias durante la tarde/noche.
  • Viernes: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Sábado: mínima de 8 °C y máxima de 15 °C con cielo nublado todo el día.
  • Domingo: mínima de 5 °C y máxima de 12 °C con cielo mayormente nublado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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