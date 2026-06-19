Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Horóscopo de hoy Libra: las predicciones para este 19 de junio de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Libra.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Libra, signo de Aire regido por Venus, recibe hoy 19 de junio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Surgirán complicaciones, en unos casos por promesas halagüeñas y en otros por malas interpretaciones de la realidad. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Libra en el amor hoy

Si niegas el desencanto y la frustración que esta herida provoca, puede afectarse tu salud. Dialoga sinceramente.

Salud y energía de Libra este día 19 de junio de 2026

Será necesario hacer un análisis de lo que has hecho y lo que quieres hacer de hoy en adelante con respecto a tu vida en familia.

Horóscopo laboral de Libra para hoy

Sientes que tus negocios se retrasan. Retírate del mundo material hacia el fondo de tu alma, lo necesitarás mucho.

¿Cuáles son las fechas de Libra?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Libra?

Libra pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Libra?

Libra es más compatible con Géminis, Acuario, Leo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Libra?

El número de la suerte de Libra es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Libra?

Libra es un signo diplomático, encantador y justo.

Librahoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con un innovador mensaje, más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera

Con un innovador mensaje, más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera

Javier Milei defendió a las empresas manejadas con inteligencia artificial:“¿Por qué no probar con el político robot?”

Luz verde para la línea F del subte:cuándo comenzarán las obras, las nuevas estaciones y los barrios que conecta

Ricardo Lorenzetti brindó una conferencia magistral en la UNLaM

Economía

MSCI le cierra la puerta a la Argentina:seguirá como “mercado independiente” y crece la inquietud en el mercado

MSCI le cierra la puerta a la Argentina: seguirá como “mercado independiente” y crece la inquietud en el mercado

Balanza comercial:Argentina registró en mayo un superávit récord de 3.504 millones de dólares por el salto de las exportaciones

Privatización de la Hidrovía:Jan De Nul ganó la licitación y operará la ruta fluvial por los próximos 25 años

Cuenta DNI lanzó una promoción especial por el Día del Padre:cómo conseguir descuentos de hasta el 30% y cuotas sin interés

Internacionales

Ataques de Israel a Líbano:se suspendió la reunión entre EEUU e Irán para avanzar con la firma de acuerdo de paz

Ataques de Israel a Líbano: se suspendió la reunión entre EEUU e Irán para avanzar con la firma de acuerdo de paz

El aeropuerto más peligroso del mundo está entre las montañas del Himalaya:pista corta, clima feroz y riesgo extremo

Terror en Nueva York durante los festejos por el título de los Knicks:disparos, corridas y tensión

Hito naval:un país de Sudamérica lanzó un buque multipropósito para operar en la región de la Antártida