“Made in China 2025: cómo China se convirtió en una superpotencia tecnológica”, por German Luis Kammerath

Made in China 2025: cómo China se convirtió en una superpotencia tecnológica.

German Luis Kammerath, ex Intendente de la Ciudad de Córdoba, Diputado Provincial, Diputado Nacional y Vicegobernador de dicha provincia, brindó su opinión en ReporteAsia

De la «fábrica del mundo» a la disrupción tecnológica

“Un camino de mil millas comienza con un solo paso”, escribió Lao Tze. En 2015, China dio ese primer paso al lanzar su ambicioso plan Made in China 2025 (MIC 2025) en una audaz carrera migrando del modelo manufacturero al ecosistema de tecnologías disruptivas.. En apenas una década, la República Popular China demostró su capacidad para convertirse en una superpotencia tecnológica. Lo hizo no desde la confrontación con Occidente, sino a partir de una estrategia que puede -y debe- pensarse como complementaria.

Las tecnologías del siglo XXI no fueron concebidas solo para ganar mercados: están demostrando su capacidad de ayudar a mejorar la calidad de vida, aumentar la resiliencia productiva y sostener la seguridad alimentaria global. En ese marco, China y Sudamérica -con Argentina como caso testigo- tienen más para ganar cooperando y complementándose que compitiendo.

Made in China 2025 vs. Industrie 4.0: modelos comparados de revolución industrial

Made in China 2025, (MIC 2025) fue y es una hoja de ruta de modernización tecnológica que fue lanzada por el Consejo de Estado de China de China y ejecutado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Su diseño se inspiró en el modelo alemán Industrie 4.0, concebido por el gobierno federal y el Instituto Fraunhofer en 2011 como un plan para digitalizar la manufactura y aumentar la competitividad de Alemania frente a EE. UU. y Asia.

A diferencia del modelo alemán, liderado por el sector privado con apoyo estatal, China aplicó un enfoque de planificación centralizada con intervención activa del Estado, financiamiento masivo al sector privado y metas ambiciosas . Su objetivo: escalar desde la «fábrica del mundo» hacia un liderazgo global en innovación tecnológica.

El MIC 2025 estableció 10 sectores estratégicos prioritarios:

Nuevos materiales

Inteligencia artificial y big data

Robótica avanzada

Vehículos eléctricos y autónomos

TIC y telecomunicaciones

Biotecnología y salud

Maquinaria agrícola moderna

Aeroespacial

Transporte ferroviario

Equipamiento para energías limpias

El punto resaltado -maquinaria agrícola moderna- ha sido una de las áreas con mayores posibilidades de complementariedad con Sudamérica, particularmente con Argentina, que posee un paquete tecnológico probado en campo y adaptable a las necesidades del agro chino. Sin embargo, esa oportunidad casi no fue aprovechada, hasta ahora, por falta de visión argentina, salvo excepciones.

El CEO de BIT, empresa líder en tecnología agrícola de Argentina, el Sr. Horacio Balussi, con el Sr. XIONG Songning, subdirector de Space Star Technology (SSTC).

El CEO de BIT, empresa líder en tecnología agrícola de Argentina, el Sr. Horacio Balussi, con el Sr. XIONG Songning, subdirector de Space Star Technology (SSTC). Foto: Reporte Asia.

Una década después: los frutos visibles del MIC 2025

Robótica e inteligencia artificial

China lidera el mercado mundial de robots industriales, con más de 300.000 unidades anuales instaladas (IFR, 2023). Empresas como DJI, Siasun y SenseTime son referentes en automatización, visión artificial y movilidad autónoma. En IA, Baidu, Tencent y Huawei avanzan en algoritmos médicos, autos sin conductor y análisis predictivo.

Energía y movilidad limpia

China concentra más del 70% del mercado global de baterías de ion-litio, con empresas como BYD, CATL y NIO liderando la revolución de la movilidad eléctrica. Su matriz energética renovable creció de forma exponencial gracias a una inversión sistemática en energía solar, eólica e hidrógeno verde.

Maquinaria argentina en China: granja en Shandong (condado de Linshu, ciudad de Linyi).

Maquinaria argentina en China: granja en Shandong (condado de Linshu, ciudad de Linyi). Foto: Reporte Asia.

Transporte, trenes y aeroespacio

La red de trenes de alta velocidad de China, la mayor del mundo, conecta más de 500 ciudades. Además, los trenes de carga ya vinculan su territorio con Europa y Asia Central. En aviación comercial, el avión C919 marca la entrada de China al selecto grupo de fabricantes globales. Y en tecnología espacial, el país avanza con constelaciones LEO como SpaceSail, que consolidan su presencia en los servicios de comunicaciones satelitales de Órbita Baja (Leo’s)

¿Por qué funcionó?

En mi opinión, entre otros motivos, las razones del éxito del plan Made in China 2025 (MIC 2025), fueron la coordinación nacional con ejecución regional, la protección temporal del mercado interno para empresas emergentes, la financiación masiva al I+D, la integración entre academia e industria y la evaluación permanente mediante indicadores sectoriales. con claros y evidentes resultados en general muy exitosos. En general los objetivos fueron razonablemente cumplidos.

El puente con Sudamérica: complementariedad agroindustrial y la agenda del Documento Número 1

Uno de los desafíos estructurales del MIC 2025 es el rezago relativo en la modernización del agro chino. Esta necesidad fue reconocida desde el más alto nivel político: cada año, el Consejo de Estado de China , el máximo nivel de la administración , hace público el “Documento Número 1”, dedicado exclusivamente a la política rural. En cada edición, este documento establece las prioridades estratégicas del país en materia de agricultura, ganadería, gestión de suelos,semillas, logística, mecanización, inteligencia digital aplicada al agro y seguridad alimentaria.

Allí se explicitan los “cuellos de botella» que enfrenta el campo chino: baja productividad en áreas rurales, fragmentación de la propiedad agrícola, insuficiencia de maquinaria moderna y necesidad de gestión integral. Argentina, con su know-how probado, puede aportar soluciones concretas.

Un clúster sudamericano de innovación agrícola

Argentina produce alimentos para aproximadamente 450 millones de personas de todo el mundo y ha generado un ecosistema de innovación agroindustrial de clase mundial. La siembra directa,la maquinaria agrícola moderna, los sistemas de fertilización inteligente, las tolvas autodescargables, los silos bolsa, la trazabilidad digital y los softwares de gestión por ambiente son parte de un paquete tecnológico exportable con extraordinarios resultados de productividad en soja, trigo, maíz, carne bovina, ovina, aviar lácteos, frutas y verduras y vinos

Ese ecosistema tiene su clúster industrial en ciudades como Las Parejas, Las Rosas, Sunchales, Armstrong, Marcos Juárez y Bell Ville. Allí, un entramado de pymes, emprendedores, ingenieros, técnicos y desarrolladores genera maquinaria y soluciones digitales de alta eficiencia, ya probadas en la regiones agrícolas y aptas para los desafíos del agro chino.

El presidente menem con Hu Jintao (luego Presidente de China), durante su visita a Argentina en 1994 como miembro del Politburó.

El presidente menem con Hu Jintao (luego Presidente de China), durante su visita a Argentina en 1994 como miembro del Politburó. Foto: Reporte Asia.

Diplomacia de la siembra directa: una historia de cooperación bilateral

En los primeros días de junio de 2009, el autor de esta nota viajó a China con una carta personal del expresidente Carlos Menem (en ese momento senador nacional) dirigida al entonces presidente de China Hu Jintao, con quien mantenía una relación personal desde años previos a su presidencia. En esa carta, Menem proponía una agenda de cooperación basada en aportar el know-how agrícola argentino para modernizar la agricultura china además de otros temas estratégicos .Esa misiva fue entregada personalmente a altos funcionarios chinos junto al ex embajador chino en Argentina Xu Yicong. Esa acción se transformó en acción concreta a partir de 2015, cuando empresas como Apache (de Las Parejas) exportaron sembradoras y tolvas al condado de en la provincia de Shandong y antes con visitas de distintas delegaciones de empresas chinas para conocer in situ la tecnología argentina.

En 2016 comenzaron las primeras pruebas de siembra directa al estilo argentino en suelos chinos con sembradoras argentinas complementadas con tolvas en campos del condado rural de Linshu, en la ciudad de Linyi (provincia de Shandong) en el marco de demostraciones de campo . Paralelamente, empresas argentinas como FACYT (bioinsumos) y Agrobit (software agrícola georreferenciado con IA) aportaron soluciones en ensayos técnicos liderados por gobiernos locales. Fueron pruebas de concepto en momentos en que las autoridades argentinas estaban focalizadas exclusivamente en las grandes obras públicas financiadas por China y carecían de visión sobre estas oportunidades de exportación de know how.

Hacia un MIC 2025 + Argentina 2030

La complementariedad tecnológica entre China y Argentina puede escalar hacia un programa estructurado en áreas como tractores y maquinaria autónomos,drones , agricultura de precisión, biotecnología ganadera, sensores para gestión hídrica y climática y logística agroexportadora inteligente como la tecnología de Huawei en el Puerto de Tianjin que resolvería, de utilizarse en nuestro País, los graves problemas de la logística portuaria argentina con tanta conflictividad gremial que convierte a nuestros complejos portuarios en caros e ineficientes.

Esta agenda permitiría enfrentar desafíos comunes como el cambio climático, la degradación del suelo y la necesidad de producir más alimentos con menor impacto. Se trata de pasar de la simple exportación de productos al intercambio de conocimiento productivo.

Como dijo Confucio: “Haz por los demás lo que desearías para ti mismo”. Este principio win-win debe guiar una cooperación que no imponga hegemonías, sino que construya redes de valor compartido. Agregaría que «solo se cumplen los sueños que se tienen». Argentina debería soñar con que su «paquete tecnológico» agroganadero se complementa con la necesidad de modernización china y de otros países en plena etapa de modernización agrícola y ganadera.

Firma de Memorandum de Entendimiento entre Grupo Changlin de la Pcia. de Shandong y Grupo FACYT de Argentina.

Firma de Memorandum de Entendimiento entre Grupo Changlin de la Pcia. de Shandong y Grupo FACYT de Argentina. Foto: Reporte Asia.

La exportación del paquete tecnológico argentino como misión

MIC 2025 demostró que con planificación se puede cambiar el destino de una nación. Argentina puede —y debe— construir su propia hoja de ruta: una “Argentina 2030” basada en la exportación de tecnología agroindustrial, innovación aplicada y cooperación estratégica no solo en casos puntuales sino como una estrategia común del sector privado y del sector público prestando apoyo logístico institucional

Desde los campos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y todas las áreas agrícolas y ganaderas hasta las terminales logísticas de China, la sinergia es posible. Un puente no de palabras, sino de tecnología con foco en la mejora de la productividad

Porque el futuro no será de quienes compitan más fuerte, sino de quienes colaboren con más inteligencia. Diciendo, y haciendo.

