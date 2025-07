Opens in new window

Hezbollah asegura estar listo para mantener un acuerdo de alto el fuego con Israel

“Estamos listos para la paz y construir el Estado, realizando los máximos esfuerzos y cooperando al máximo, de acuerdo con nuestros compromisos en aras de la estabilidad”, dijo Naim Qassem, líder del grupo chií libanés.

Banderas de Hezbollah en las calles de El Líbano. Foto: EFE.

El líder del grupo chií libanés Hezbollah, Naim Qassem, aseguró este domingo que su formación está lista para mantener el acuerdo de alto el fuego con Israel, pero también para la “confrontación y defensa”, y reiteró que no aceptarán la normalización con el Estado judío.

“Estamos listos para la paz y construir el Estado, realizando los máximos esfuerzos y cooperando al máximo, de acuerdo con nuestros compromisos en aras de la estabilidad. Somos parte inseparable del bienestar del Líbano, de su construcción y de su dignidad”, aseguró el clérigo durante un discurso televisado con motivo de la festividad chií de Ashura, que se celebra este domingo.

Ataques entre Israel y Hezbollah. Foto: Reuters.

También afirmó que están listos para “la confrontación y la defensa”, dado que son “un pueblo invencible”.

“No nos doblegaremos. No abandonaremos nuestro país ni nuestro territorio. No abandonaremos nuestra dignidad. No abandonaremos nuestros derechos. Defenderemos, sean cuales sean los sacrificios. No te abandonaré, Husein”, afirmó, en referencia al nieto del profeta Mahoma.

La Ashura es la fecha en la que se recuerda la muerte de Husein y es la principal festividad religiosa para los musulmanes chiíes.

Asimismo, dejó claro que no hay “espacio para la rendición”: “No habléis de nuestras capacidades. No habléis de nuestros sentimientos. Debéis fijaros en una cosa: somos hombres de batalla. No aceptamos ser humillados”.

En cuanto a las relaciones con Israel, Qassem señaló que no aceptarán la normalización.

“No aceptaremos la normalización, que significa concesión y humillación para aquellos que normalizan con el enemigo israelí”, exclamó.

También dijo que “nadie puede extinguir las llamas de la resistencia” y saludó de nuevo a Irán por “impedir que Israel consiguiera sus objetivos” en la guerra de doce días del mes pasado.

Irán es el líder de la alianza informal conocida como ‘Eje de la Resistencia’, integrada por el grupo chií, el movimiento islamista palestino Hamás, los rebeldes hutíes del Yemen y milicias iraquíes proiraníes, entre otros.

Pese al cese de hostilidades desde el pasado noviembre, Israel aún mantiene a sus tropas en cinco áreas libanesas y bombardea prácticamente a diario el país vecino.