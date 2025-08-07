Requisitos reales para trabajar para Carlos III y Camila: cómo formar parte de su prestigioso equipo de cocina

El Palacio de Buckingham abrió una vacante para un cocinero de alto nivel con contrato indefinido, beneficios exclusivos y la posibilidad de servir a la realeza y a líderes internacionales. Dónde enviar el CV.

El príncipe Carlos III y la reina Camila. Foto: Reuters.

La corona británica vuelve a ser noticia, esta vez no por asuntos protocolares o políticos, sino por una oferta laboral que generó interés en el mundo de la gastronomía. El Palacio de Buckingham se encuentra en la búsqueda de un nuevo sous chef que formará parte del selecto equipo culinario que atiende a los reyes Carlos III y Camila Parker Bowles.

Esta vacante, publicada a través del sitio oficial de la monarquía, no se trata de una oportunidad simbólica, sino de una posición clave dentro de la estructura de cocina del palacio. El sous chef es el segundo al mando tras el chef principal y asume responsabilidades fundamentales: supervisar al equipo, planificar menús, garantizar la calidad y coordinar la preparación de platos tanto para los miembros de la familia real como para dignatarios internacionales en visitas oficiales.

Un chef sous, o subjefe de cocina, es el segundo al mando en una cocina profesional, reportando directamente al chef ejecutivo o jefe de cocina. Foto: Pexels.

¿Qué ofrece la vacante para sous chef en el Palacio de Buckingham?

El puesto incluye condiciones sumamente atractivas: un contrato indefinido, jornada de 45 horas semanales distribuidas en cinco días con fines de semana libres, 25 días de vacaciones anuales, comidas incluidas durante el turno, y un paquete de beneficios que no es habitual en el sector gastronómico. Entre ellos, destacan un plan de pensiones con aportes del 15% no contributivos, licencias por maternidad y paternidad, permisos especiales y descuentos exclusivos en tiendas vinculadas a la corona.

El lugar de trabajo principal será el Palacio de Buckingham, aunque también se contempla que el sous chef pueda ser trasladado a otras residencias reales, como Balmoral o Sandringham, según la agenda de la familia real. En estos casos, se otorgarán días libres adicionales como compensación.

Palacio de Buckingham. Foto: Reuters.

¿Quiénes pueden postularse?

Los aspirantes deberán acreditar experiencia comprobada en cocinas de alto nivel, preferentemente en servicios de catering cinco estrellas, así como habilidades organizativas, liderazgo, capacidad para trabajar bajo presión y versatilidad para adaptarse a diferentes tipos de menú, desde platos salados hasta repostería. Si bien el salario no se ha hecho público, se rumorea que será de unos 44.000 euros anuales. No obstante, la búsqueda sí asegura que será competitivo y acorde al perfil del candidato seleccionado.

Las postulaciones se envían en el sitio de la búsqueda y estarán abiertas hasta el 28 de septiembre de 2025, antes de la medianoche. Esta oferta representa una oportunidad excepcional para profesionales de la cocina que buscan trascender el ámbito tradicional y sumergirse en el exigente mundo de la gastronomía real. Preparar el té perfecto o el plato favorito de Carlos III podría estar a un paso para aquellos que cuenten con el talento y la dedicación que exige la realeza británica.