Tras la confirmación de su cumbre con Donald Trump, Vladimir Putin habló con Lula da Silva sobre la guerra en Ucrania

Durante la llamada, el presidente de Brasil enfatizó que su gobierno “siempre apoyó el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica y reafirmó que está a disposición para contribuir con lo que sea necesario”.

Lula da Silva y Vladimir Putin Foto: REUTERS

Tras la confirmación de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó por teléfono este sábado con su par ruso sobre la guerra en Ucrania, y expresó la disposición de Brasil a contribuir a una salida pacífica al conflicto.

Según indicaron desde la presidencia brasileña, durante la conversación, que duró 40 minutos, Putin “compartió informaciones respecto a las discusiones en curso con Estados Unidos y los esfuerzos recientes por la paz entre Rusia y Ucrania”, y “le agradeció a Lula su empeño e interés en el tema”.

Además, el mandatario brasileño enfatizó que su gobierno “siempre apoyó el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica y reafirmó que está a disposición para contribuir con lo que sea necesario”.

Por su parte, un comunicado del Kremlin resaltó que el presidente brasileño “expresó apoyo a los esfuerzos dirigidos a ayudar a resolver la crisis ucraniana”.

Durante la llamada, los dos jefes de Estado también “confirmaron su compromiso mutuo” de avanzar los lazos bilaterales y en el marco de los BRICS.

La presidencia brasileña recordó que Brasil y China lanzaron en septiembre de 2024 “un grupo de amigos” para ponerse a disposición de las partes cuando quisieran discutir la paz.

Desde su regreso al poder en 2023, Lula intentó mediar en el conflicto desencadenado en febrero de 2022. El presidente brasileño mantiene buenas relaciones con su homólogo ruso y el 9 de mayo participó incluso en Moscú en las conmemoraciones del 80º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.

La cumbre Trump-Putin será el 15 de agosto en Alaska

Trump anunció que se reunirá con Putin el próximo viernes 15 de agosto en Alaska para discutir un posible fin a la guerra con Ucrania.

“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo el mandatario republicano en su cuenta oficial de Truth Social.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden celebrado en Ginebra. En 2018, se había reunido con Trump en Helsinki.