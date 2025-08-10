Israel mató a cinco periodistas palestinos de Al Jazeera: aseguran que uno de ellos tenía vínculo con Hamás

Estado judío afirmó que tiene pruebas de que Anas al Sharif resultó herido en 2019 como miembro del grupo terroristas, al que presuntamente se habría afiliado en 2013, con 17 años.

Anas al Sharif Foto: Captura

El Ejército israelí mató al conocido periodista palestino Anas al Sharif, de la cadena qatarí Al Jazeera, en un bombardeo de precisión en la Ciudad de Gaza. En el ataque también murieron otros dos corresponsales y dos camarógrafos.

“Hace poco, en la ciudad de Gaza, el Ejército atacó al terrorista Anas al Sharif, que se hacía pasar por un periodista de la cadena qatarí Al Jazeera”, explica el comunicado castrense israelí.

Anas al Sharif Foto: Captura

El Estado judío ya había señalado a Al Sharif, uno de los periodistas más conocidos del enclave, aunque nunca presentó pruebas verificables de su afiliación a una milicia.

Al Jazeera informó que sus trabajadores habían muerto en un bombardeo contra la tienda de campaña para periodistas situada cerca del hospital Shifa, de la capital gazatí.

Apenas media hora antes, el periodista publicó en su perfil de la red social X un video mostrando la proximidad de los bombardeos que azotaban en ese momento a la Ciudad de Gaza, acompañado del texto: “Bombardeos sin parar... Desde hace dos horas, la agresión israelí se intensifica en la Ciudad de Gaza”.

Junto a Al Sharif murieron el reportero Mohammed Qreiquea (también de la cadena qatarí) y los camarógrafos Ibrahim Zaher y Mohamed Aliwa, además de su conductor, Mohammed Nofal, al que el Gobierno gazatí señaló además como fotoperiodista asistente.

Israel lo vincula con Hamás

El Ejército israelí asegura que el periodista estaba vinculado al grupo islamista Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados.

Uno de ellos se titula “Lista de operativos de Hamás en la brigada norte de la Franja de Gaza”. En ella, se registra que resultó herido en 2019 como miembro del grupo, al que presuntamente se afilió en 2013, con 17 años.

Otro documento en el que se registran aflicciones de presuntos miembros de la organización incluye una entrada en la que Al Sharif figura como herido por una explosión en 2017.

La cadena qatarí es el principal medio extranjero que informa desde el enclave (al no permitir Israel el acceso a la prensa internacional de forma independiente), así como uno de los más importantes del mundo árabe.