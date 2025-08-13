Quién era la “Barbie Narco”, la polémica chilena que murió en un violento accidente

Karen Soto y sus dos hijos de 4 y 18 años fallecieron en la madrugada del 13 de agosto, conmocionando a toda la región.

Muere la Barbie Narco chilena Foto: Captura

El 13 de agosto, un violento accidente de tránsito sacudió a la localidad de Frutillar, en Chile, ya que se llevó la vida de Karen Soto, conocida mediáticamente como la “Barbie Narco chilena” y sus dos hijos, de 4 y 18 años.

El choque, calificado por las autoridades como de “alta energía”, ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en la Ruta V-200 y conmocionó a toda la región. Allí, el vehículo conducido por Soto colisionó de forma frontal con otro automóvil. Según el jefe de la SIAT de Llanquihue, Sebastián Barría, el impacto fue fatal, y las causas aún están bajo investigación.

Murió la Narco Chilena con sus dos hijos en un accidente. Foto: Fuente: gentileza La Cuarta

Una de las principales hipótesis es que Soto habría invadido la pista contraria, aunque aún se esperan los resultados de las pericias y los análisis toxicológicos. La “Barbie Narco” murió en el lugar del accidente, mientras que sus dos hijos fueron trasladados al Hospital de Puerto Montt, donde fallecieron horas más tarde.

Por otro lado, los ocupantes del otro vehículo involucrado en el choque resultaron con lesiones leves, gracias a la utilización de cinturones de seguridad y a las medidas de protección del automóvil.

Muere la Barbie Narco chilena. Foto: Gentileza: la cuarta

¿Quién era Karen Soto, la “Barbie Narco chilena”?

Karen Soto, mejor conocida como la “Barbie Narco chilena”, alcanzó notoriedad en los medios chilenos por su ostentoso estilo de vida y su vínculo con el narcotráfico. En las redes sociales, ella se mostraba de viaje, con joyas y autos de alta gama, incluido un automóvil rosa, que le dio su identidad pública.

Muere la Barbie Narco chilena. Foto: Gentileza: la cuarta

La “Barbie Narco” estaba relacionada sentimentalmente con Héctor “El Cocho” Mancilla, señalado por ser el líder de una banda narco que opera entre el Frutillar y Santiago, y fue investigada por estar implicada en actividades ilícitas relacionadas con la venta de drogas.

La figura de Karen Soto generaba tanto admiración como polémica, ya que algunos la seguían en las redes sociales por su provocadora vida, mientras otros cuestionaban que se encuentre en libertad pese a tener un vínculo con el crimen organizado