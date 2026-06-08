Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba: Caputo estaba reunido con el expresidente de Colombia

Ministerio de Economía. Foto: Redes

El Ministerio de Economía fue evacuado este lunes tras una amenaza de bomba, lo que obligó a activar un operativo de seguridad en su sede de Hipólito Yrigoyen al 250, en pleno centro porteño. La alerta generó momentos de incertidumbre entre los trabajadores y motivó un amplio despliegue de la Policía Federal Argentina (PFA).

La evacuación se produjo a partir de dos llamadas de advertencia, según indicaron fuentes internas. Ante el riesgo, la seguridad del edificio ordenó el desalojo preventivo mientras efectivos policiales tomaban el control de la situación e iniciaban la revisión completa de las instalaciones.

Cómo fue la evacuación del Ministerio de Economía

En cuestión de minutos, comenzaron a sonar las alarmas en los pasillos y los empleados abandonaron sus puestos utilizando las escaleras, ya que los ascensores fueron bloqueados como parte del protocolo. El punto de encuentro dispuesto fue la zona de Plaza de Mayo, donde se concentró la mayoría del personal.

Trabajadores del establecimiento se retiran tras la amenaza de bomba Foto: @EterovichLu

Algunos trabajadores señalaron que al comienzo hubo confusión, ya que pensaron que se trataba de un simulacro. Sin embargo, la presencia de varios móviles policiales y la posterior intervención del escuadrón antibombas confirmaron la gravedad del aviso.

Mientras, dentro del edificio, los especialistas de la PFA avanzaron con la inspección piso por piso, acompañados por perros entrenados en la detección de explosivos. La revisión incluyó oficinas, áreas comunes y espacios técnicos.

Caputo y la reunión con Iván Duque durante la alerta

En paralelo, se supo que el ministro Luis Caputo se encontraba en el lugar al momento de la amenaza. El titular de la cartera mantenía una reunión con el expresidente de Colombia, Iván Duque, aunque la actividad en ese sector no fue interrumpida pese al operativo.

Desde el entorno del ministerio indicaron que la decisión de continuar con la agenda en el área privada respondió a criterios de seguridad específicos, mientras el resto del edificio era evacuado de manera escalonada.

Ministerio de Economía. Foto: Ministerio de Economía

El episodio reavivó el recuerdo de otros operativos recientes en la zona. EN marzo, un paquete sospechoso cerca del Congreso había activado un procedimiento similar que finalmente resultó ser una falsa alarma tras ser analizado por expertos.

El “artefacto” fue hallado en Combate de los Pozos 53, cerca de una cabina de gas. Tras ser examinado por el personal técnico, se determinó que no existía peligro. El objeto resultó ser una simple caja sin contenido riesgoso, lo que llevó a catalogar el episodio como una falsa alarma, según indicaron fuentes oficiales.