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Uno es andino y el otro es masón: los dos curiosos pueblos argentinos que compiten por ser los mejores del mundo

Con propuestas muy distintas, ambos destinos de la Argentina buscan posicionarse como destinos rurales sostenibles a nivel global.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 21:20
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Pueblos argentinos.
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Dos pueblos, con identidades opuestas pero objetivos compartidos, se preparan para competir en el escenario internacional. Cachi, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, y Zenón Pereyra, en la llanura santafesina, fueron elegidos para representar al país en la edición 2026 de Best Tourism Villages, un programa de ONU Turismo que distingue a destinos rurales que combinan desarrollo, cultura y sostenibilidad.

En el caso de Cachi, el reconocimiento llega tras años de consolidarse como uno de los íconos turísticos del noroeste argentino. Ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, el pueblo ofrece una postal característica del mundo andino: calles adoquinadas, casas de adobe, cardones y montañas nevadas que enmarcan su identidad histórica.

Cómo es Cachi un emblema del turismo andino argentino

La localidad salteña fue seleccionada tras un proceso en el que se evaluaron distintos destinos provinciales. Su candidatura destaca el equilibrio entre crecimiento turístico y preservación, con una comunidad que mantiene vivas tradiciones, gastronomía regional y producciones como los vinos de altura, cada vez más reconocidos.

Cachi, Salta. Foto: Instagram @gabriel.loureirodelima

Desde el gobierno provincial remarcan que la postulación de Cachi forma parte de una estrategia más amplia para posicionar a los Valles Calchaquíes como polo de turismo rural y cultural. La apuesta combina naturaleza, patrimonio y experiencias inmersivas que conectan al visitante con la vida local.

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Cómo llegar a Cachi

Desde la Ciudad de Buenos Aires, viajar hasta Cachi implica recorrer cerca de 1.600 kilómetros hacia el noroeste argentino. La opción más rápida es tomar un vuelo hasta la ciudad de Salta y, desde allí, continuar por ruta unos 162 kilómetros por la emblemática Ruta Nacional 40, atravesando la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones.

También es posible hacer todo el trayecto en auto, en un viaje más largo que suele dividirse en dos jornadas. El acceso final combina caminos de montaña y paisajes que transforman el recorrido en parte esencial de la experiencia.

También es posible hacer todo el trayecto en auto, en un viaje más largo que suele dividirse en dos jornadas. El acceso final combina caminos de montaña y paisajes que transforman el recorrido en parte esencial de la experiencia.

Zenón Pereyra, la ciudad del circuito masónico

Zenón Pereyra, en cambio, construye su identidad desde otro lugar. Con poco más de 2.000 habitantes, este pueblo de Santa Fe sorprendió por un atributo poco habitual: un circuito arquitectónico con simbología masónica, integrado por más de 20 edificaciones que funcionan como un museo a cielo abierto.

Las fachadas del pueblo conservan marcas y elementos que narran historias familiares y procesos sociales de la región. Este patrimonio, protegido por normativas locales, se convirtió en el eje de una propuesta turística que pone en valor tanto lo tangible como las memorias colectivas que atraviesan generaciones.

Zenón Pereyra, un asentamiento que a pesar de los años no olvida sus orígenes Foto: Instagram @santafeenfotografias

A esa singularidad se suman otros espacios culturales como el Museo Bucci, ligado al automovilismo argentino, y Casa Viva, un espacio comunal con muestras itinerantes que amplía la oferta cultural. Además, se proyectan nuevos circuitos, incluido uno dentro del cementerio local, que busca profundizar el recorrido histórico.

El desarrollo turístico de Zenón Pereyra se apoyó en una fuerte participación comunitaria. La postulación exigió demostrar avances en infraestructura, sostenibilidad, servicios y promoción, con material documental y audiovisual que respalde cada aspecto evaluado por el programa internacional.

Cómo llegar a Zenón Pereyra

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje hacia Zenón Pereyra implica recorrer unos 450 kilómetros hacia el oeste. La opción más habitual es tomar la Ruta Nacional 9 hasta Córdoba y luego desviar hacia el este por rutas provinciales en dirección a San Francisco o Rafaela, desde donde restan pocos kilómetros hasta el pueblo.

El trayecto puede realizarse en auto particular o combinando micro de larga distancia hasta esas ciudades y luego transporte local. La buena conectividad vial convierte el acceso en un recorrido sencillo dentro de la región centro del país.

Más allá de sus diferencias, ambos pueblos comparten un rasgo clave: el turismo como herramienta de desarrollo sin perder identidad. Tanto en el paisaje andino de Salta como en la llanura santafesina, las comunidades lograron propuestas donde la cultura local es protagonista.

Qué es Best Tourism Villages y por qué importa

El programa Best Tourism Village reconoce ese equilibrio en localidades de menos de 15.000 habitantes. Los destinos seleccionados obtienen visibilidad internacional y acceso a una red global que promueve el turismo sostenible.

Mientras avanza la evaluación, Cachi y Zenón Pereyra ya experimentan el impacto de la nominación. Mayor interés mediático, consultas de viajeros y nuevas oportunidades económicas empiezan a aparecer, confirmando que el turismo rural argentino tiene cada vez más proyección global.

TurismoSaltaSanta Fe
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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