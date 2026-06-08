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Chicago construye una megaciudad junto al United Center: convertirá estacionamientos en viviendas, hoteles y espacios verdes

Con una inversión privada estimada en más de 7.000 millones de dólares, el denominado 1901 Project busca transformar más de 55 acres de terrenos en un moderno distrito de uso mixto que combinará espacios públicos y propuestas de entretenimiento.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 18:25
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Chicago reemplaza los estacionamientos y construye una megaciudad junto al United Center.
Chicago reemplaza los estacionamientos y construye una megaciudad junto al United Center. Foto: Axios
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Los enormes estacionamientos que durante décadas rodearon al United Center, el estadio donde juegan los Chicago Bulls y los Chicago Blackhawks, comenzaron a convertirse en el epicentro de uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de Estados Unidos.

Con una inversión privada estimada en más de US$7.000 millones, el denominado 1901 Project busca transformar más de 55 acres de terrenos en un moderno distrito de uso mixto que combinará comercios, hoteles, viviendas, espacios públicos y propuestas de entretenimiento.

La iniciativa, impulsada por las familias Reinsdorf y Wirtz (propietarias del United Center), apunta a redefinir una amplia porción del West Side de Chicago mediante un desarrollo de largo plazo que promete modificar el paisaje urbano de la ciudad durante las próximas décadas.

1901 Project en Chicago: el megaproyecto de US$7.000 millones que transformará el West Side

Según la información difundida en el portal oficial del 1901 Project, la propuesta fue concebida para conectar barrios históricamente separados, generar nuevas oportunidades económicas y fortalecer el tejido urbano de una de las zonas más emblemáticas de Chicago.

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El denominado 1901 Project busca transformar más de 55 acres de terrenos en un moderno distrito de uso mixto. Foto: Expedia

Los desarrolladores aseguran que la visión del emprendimiento se inspira en el histórico lema de la ciudad, “Ciudad en un jardín”, una idea que se refleja en la incorporación de amplios espacios verdes, plazas y áreas abiertas destinadas al uso comunitario.

El proyecto contempla la construcción de 9.463 viviendas y 1.309 habitaciones de hotel. Además, cerca del 20% de las unidades residenciales (unas 1.893 viviendas) estarán destinadas a programas de vivienda asequible, una característica que busca favorecer la integración social dentro del futuro distrito.

Qué construirá el 1901 Project: casi 9.500 viviendas, hoteles, comercios y espacios verdes

De acuerdo con el medio local Block Club Chicago, las obras comenzaron oficialmente esta semana con una ceremonia de colocación de la primera piedra que marcó el inicio formal del emprendimiento.

Los desarrolladores aseguran que la visión se inspira en el histórico lema de la ciudad, “Ciudad en un jardín”. Foto: Dezeen

La transformación implicará la desaparición progresiva de gran parte de los estacionamientos que rodean actualmente al estadio para dar lugar a una nueva zona urbana con viviendas, restaurantes, locales comerciales, hoteles, espacios verdes y diversas instalaciones destinadas al entretenimiento y la vida comunitaria.

Durante el acto inaugural, el presidente y director ejecutivo de los Chicago Bulls, Michael Reinsdorf, destacó que el objetivo del proyecto trasciende la creación de un nuevo polo de ocio: “No queríamos crear solamente un distrito de entretenimiento; queríamos sumar al vecindario que ya existe aquí”.

Primera etapa del desarrollo en Chicago: sala de conciertos, hotel y comercios para 2028

La primera fase del desarrollo ya cuenta con todas las aprobaciones necesarias y tiene como fecha estimada de finalización la primavera de 2028.

La transformación implicará la desaparición de gran parte de los estacionamientos que rodean el United Center. Foto: Expedia

Esta etapa inicial incluirá la construcción de una sala de conciertos con capacidad para 6.000 espectadores, un hotel de 233 habitaciones, espacios destinados a restaurantes y comercios, además de dos nuevas estructuras de estacionamiento.

Los impulsores del proyecto consideran que el 1901 Project podría convertirse en un modelo de regeneración urbana para otras grandes ciudades. Si los plazos previstos se cumplen, Chicago comenzará a ver en los próximos años cómo una extensa superficie destinada al estacionamiento de vehículos se transforma en un nuevo barrio diseñado para vivir, trabajar y disfrutar del espacio público.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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