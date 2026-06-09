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Día del Padre 2026 en la Argentina: cuándo es, cómo nació la historia y por qué se celebra el tercer domingo de junio

Esta modalidad es compartida por numerosos países del mundo, lo que refuerza su carácter global y facilita la organización de reuniones familiares durante el fin de semana. La adopción en el país respondió a la influencia internacional y su crecimiento sostenido.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 21:45
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Cuándo se celebra el Día del Padre 2026 en la Argentina.
Cuándo se celebra el Día del Padre 2026 en la Argentina. Foto: Unsplash
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El Día del Padre es una de las celebraciones familiares más significativas del calendario argentino y cada año convoca a millones de personas en torno a encuentros, homenajes y regalos. En 2026, la fecha se celebrará el domingo 21 de junio, en línea con la tradición que fija su conmemoración el tercer domingo de ese mes.

Esta modalidad es compartida por numerosos países del mundo, lo que refuerza su carácter global y facilita la organización de reuniones familiares durante el fin de semana.

Origen del Día del Padre: la historia detrás de la conmemoración

El Día del Padre tiene su origen en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. La iniciativa fue impulsada por Sonora Smart Dodd, quien buscó homenajear a su padre, un veterano de guerra que la crió a ella y a sus hermanos solo, tras la muerte de su esposa.

Día del Padre. Foto: Unsplash.
El Día del Padre tiene su origen en Estados Unidos a comienzos del siglo XX gracias a Sonora Smart Dodd. Foto: Unsplash

La primera celebración tuvo lugar en junio de 1910 en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington. Con el paso de las décadas, la fecha se popularizó en todo el territorio estadounidense hasta que en 1972 el entonces presidente Richard Nixon la oficializó, estableciendo el tercer domingo de junio como Día del Padre.

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Por qué en Argentina se celebra el tercer domingo de junio

La adopción de esta fecha en Argentina respondió a la influencia internacional y su crecimiento sostenido como una tradición global. Sin embargo, durante muchos años existió un debate sobre cuál debía ser el día oficial en el país.

Uno de los planteos proponía trasladar la celebración al 24 de agosto, en conmemoración del nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín, hija del general José de San Martín. Esta iniciativa buscaba destacar la figura del Libertador como símbolo de paternidad y ejemplo histórico nacional.

Día del Padre. Foto: Unsplash.
La adopción de esta fecha en Argentina respondió a la influencia internacional y su crecimiento sostenido. Foto: Unsplash

Con el tiempo, la propuesta perdió fuerza frente a la consolidación del tercer domingo de junio, que terminó imponiéndose por su mayor aceptación social y alineación con el calendario internacional.

Día del Padre en Argentina: impacto en el comercio y el consumo

Además de su valor afectivo, el Día del Padre representa una de las fechas más importantes para el comercio minorista. Distintos rubros encuentran en esta celebración una oportunidad clave para incrementar ventas.

Entre los regalos más elegidos por los argentinos se destacan la indumentaria, perfumería, tecnología, los artículos deportivos y las experiencias gastronómicas o recreativas. En este contexto, las semanas previas suelen estar marcadas por una fuerte actividad comercial.

Día del Padre. Foto: Unsplash.
El Día del Padre representa una de las fechas más importantes para el comercio minorista a nivel local y mundial. Foto: Unsplash

Promociones bancarias, planes de financiación y descuentos especiales son algunas de las estrategias más utilizadas para incentivar el consumo en un período clave para comerciantes y marcas.

Una celebración que combina tradición, familia y consumo

Más allá del movimiento comercial, el Día del Padre mantiene su esencia como una jornada dedicada al reconocimiento y encuentro familiar. Es un momento para compartir tiempo, fortalecer vínculos y rendir homenaje a la importancia del rol paterno en la vida cotidiana.

De esta manera, el próximo domingo 21 de junio de 2026 volverá a ser una oportunidad para celebrar esas tradiciones, historias y afectos que trascienden generaciones en los hogares argentinos.

Día del PadreEfeméridesArgentina
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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