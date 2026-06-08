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El fantasma de la pobreza renace en Alemania: estancamiento, jubilaciones en riesgo y dudas sobre su modelo económico

El país que durante años fue sinónimo de bienestar, disciplina fiscal y estabilidad enfrenta hoy una combinación de factores adversos. Entre los puntos más sensibles, se encuentran el sistema de pensiones y las presiones externas de China y Estados Unidos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 20:46
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El fantasma de la pobreza renace en Alemania y genera dudas sobre su modelo económico.
El fantasma de la pobreza renace en Alemania y genera dudas sobre su modelo económico. Foto: Unsplash.
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Alemania ya no es, ni mucho menos, la potencia económica incuestionable que supo ser durante décadas. La principal economía de Europa atraviesa uno de los períodos más complejos de su historia reciente, con seis años de crecimiento prácticamente estancado y crecientes dudas sobre la sostenibilidad de su modelo económico y social.

El país que durante años fue sinónimo de bienestar, disciplina fiscal y estabilidad enfrenta hoy una combinación de factores adversos. Entre los más destacados aparecen el envejecimiento de la población, la pérdida de competitividad industrial y la preocupación creciente por la insuficiencia de las jubilaciones.

A este cuadro interno se suman presiones externas. La competencia industrial de China, las tensiones comerciales con Estados Unidos y el aumento de los costos energéticos tras la guerra en Ucrania debilitaron un modelo basado en exportaciones de alto valor agregado y energía relativamente accesible.

El sistema de pensiones, en el centro del debate

Uno de los puntos más sensibles es el sistema de pensiones. Alemania presenta una de las tasas de reemplazo más bajas entre las economías desarrolladas: un trabajador medio que ingrese hoy al mercado laboral percibirá, al jubilarse, alrededor del 53,3% de su último salario, según la OCDE.

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Alemania presenta una de las tasas de reemplazo más bajas entre las economías desarrolladas. Foto: Unsplash

La cifra está por debajo del promedio del organismo (63,2%) y lejos de países como España, donde ronda el 80%. El problema impacta con mayor fuerza en los sectores de menores ingresos, ya que la capacidad redistributiva del sistema es limitada y la protección entre salarios bajos y medios presenta pocas diferencias.

En un contexto de inflación, aumento del costo de la vivienda y encarecimiento de servicios básicos, esta situación erosiona el poder adquisitivo y alimenta la incertidumbre social.

Envejecimiento y presión sobre las cuentas públicas

Las proyecciones demográficas agravan el panorama. Se estima que la población en edad de trabajar podría reducirse un 23% en las próximas cuatro décadas, lo que implicará menos aportantes para sostener a un número creciente de jubilados.

Se estima que la población en edad de trabajar podría reducirse un 23% en las próximas cuatro décadas. Foto: Unsplash

Ante este escenario, el Gobierno alemán ya analiza reformas destinadas a contener el gasto social y fomentar una extensión de la vida laboral. El debate político se intensificó tras las declaraciones del canciller Friedrich Merz, quien planteó la posibilidad de que las pensiones públicas se conviertan en el futuro en una cobertura básica.

Este proceso marca un desafío estructural para un país que históricamente construyó uno de los sistemas de bienestar más sólidos de Europa, desde las reformas impulsadas por Otto von Bismarck en el siglo XIX hasta la consolidación del modelo social moderno tras la Segunda Guerra Mundial.

Ahorro elevado, pero bajo nivel de riqueza patrimonial

Paradójicamente, Alemania, conocida por su cultura del ahorro, presenta debilidades en el patrimonio de sus hogares. Gran parte de los ahorros permanece en depósitos bancarios de baja rentabilidad, debido a una histórica aversión al riesgo financiero.

Gran parte de los ahorros de los hogares alemanes permanece en depósitos bancarios de baja rentabilidad. Foto: Unsplash

Según el Banco Central Europeo, el patrimonio neto medio de los hogares alemanes ronda los 127.000 euros, por debajo de países como España (227.700 euros) e incluso Grecia (más de 131.000 euros). Esta diferencia se explica por la baja inversión financiera y por una menor tasa de propiedad de la vivienda.

Solo el 47% de los hogares alemanes posee una vivienda, frente a una media europea cercana al 70%. En los sectores de menores ingresos, ese porcentaje cae al 26%. Esta realidad limita la acumulación de riqueza, ya que, a diferencia de otros países, la vivienda no cumple un rol central como respaldo económico para la jubilación.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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