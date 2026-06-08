Cuánto dinero necesitó ganar una familia para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires durante mayo 2026

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en CABA.

Según el informe que publicó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba), una familia integrada por cuatro personas necesitó ingresos mensuales de $1.549.225 para no ser considerada pobre en la Ciudad de Buenos Aires durante mayo de 2026.

La línea de pobreza, asociada a la Canasta Básica Total (CBT), marca el ingreso mínimo necesario para cubrir bienes y servicios básicos.

En tanto, la línea de indigencia, que se relaciona con la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se ubicó en $844.146, por lo que un hogar con ingresos por debajo de esa cifra no cubrió los requerimientos alimentarios mínimos.

En tanto, las familias cuyos ingresos fueron de entre $844.145,73 y $1.549.224,96 quedaron encuadradas en situación de pobreza no indigente. Esto significa que pudo acceder a la canasta alimentaria, pero no al conjunto total de bienes y servicios esenciales.

En esa línea, las cifras oficiales muestran que, en relación con un año atrás, el umbral de pobreza pasó de $1.181.436 a $1.549.225.

Pobreza en Argentina. Foto: NA

Cuánto necesitó una familia de CABA para ser clase media en mayo

El Idecba indicó que una familia integrada por cuatro personas necesitó en mayo de 2026 ingresos mensuales de entre $2.450.044,54 y $7.840.142,51 para ser considerada de clase media en CABA.

Este cálculo corresponde a un hogar integrado por una pareja de 35 años -ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda- con dos hijos de 9 y 6 años.

En tanto, por debajo de ese rango se encuentran aquellos hogares vulnerables o de clase media frágil, mientras que por encima están los sectores acomodados.

La inflación en CABA fue de 2,1% en mayo

Durante el mes de mayo, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) demostró una suba de 2,1%, según datos oficiales publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta forma, la inflación acumulada del año alcanzó el 14,0%, mientras que la medición interanual llegó a 33,1%. Así, la cifra supone una desaceleración frente al 2,5% de abril y el pico de 3,0% del mes de marzo.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de mayo respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.

Entre los aumentos mencionados se destaca el de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que escaló al 2,8%, quedando 0,7 puntos porcentuales por encima del índice general y acelerándose 1,4 puntos frente al registro de abril (1,4%). El notorio incremento viene siendo advertido por las principales consultoras en relación a la medición nacional.