El único país de Sudamérica que no tiene trenes: es vecino de Argentina y se conectan mediante un llamativo cruce fronterizo

El único país de Sudamérica que no tiene trenes. Foto: Wikipedia.

Paraguay pasó de ser uno de los primeros países de la región en incorporar el ferrocarril a convertirse, con el tiempo, en el único de Sudamérica sin trenes en funcionamiento. Detrás de esa transformación hay una historia atravesada por decisiones políticas, conflictos bélicos y cambios en el modelo de transporte.

Especialistas como el historiador Constantino Lissandrini y Alberto Campos, gerente de Patrimonios de Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), repasaron esta evolución en declaraciones difundidas por el medio Paraguay Fluvial, donde también analizaron si el sistema podría volver en el futuro.

Paraguay, el único país de Sudamérica que no tiene trenes. Foto: ChatGPT.

Cómo Paraguay pasó de tener trenes a quedarse sin sistema ferroviario

El desarrollo ferroviario en Paraguay comenzó en la década de 1850, durante el gobierno de Carlos Antonio López, en un contexto de apertura al mundo. En esos años llegaron al país tecnologías clave, entre ellas el tren a vapor.

El primer tramo ferroviario se inauguró en 1861 y conectaba la estación San Francisco (actual Estación Central) con Trinidad. Con el tiempo, la red se expandió hacia distintas localidades como Luque, Areguá y Paraguarí.

Sin embargo, la Guerra de la Triple Alianza marcó un punto de quiebre: las vías fueron desmanteladas como estrategia militar y el sistema nunca volvió a recuperarse del todo. A eso se sumaron concesiones privadas, conflictos políticos y falta de inversión sostenida.

Guerra de la Triple Alianza

Por qué desaparecieron los trenes en Paraguay

Con el paso de los años, el ferrocarril fue perdiendo relevancia frente a otros modelos de transporte. Según los especialistas, uno de los factores clave fue la falta de modernización.

“Paraguay se quedó con esa tecnología traída antes y el servicio dejó de ser atractivo. En Argentina ya iba evolucionando, tenían locomotoras más potentes, el mundo entero ya tenía locomotoras a diésel, pero Paraguay seguía teniendo a vapor”, explicó Lissandrini.

A esto se sumó un cambio global en la lógica de movilidad. “¿Por qué no hay tren en Paraguay y en muchas partes del mundo se abandonó? En vez de mirar la movilidad como un eje, como era el tren, el mundo entero empezó a mirar la movilidad mucho más capilar. Porque el mundo empezó a vender como modelo de éxito tener estacionado un vehículo de cuatro ruedas, todo estaba dirigido por las petroleras”, señaló Campos.

El servicio dejó de operar definitivamente en 1999, con el último tren suburbano que unía Asunción con Encarnación.

Tren a vapor. Foto: ChatGPT.

El llamativo cruce fronterizo que conecta con Argentina

A pesar de no tener red ferroviaria activa, Paraguay mantiene un vínculo con el sistema ferroviario argentino a través de un cruce fronterizo particular.

El puente internacional que une Encarnación (Paraguay) con Posadas (Argentina) es bimodal, es decir, está preparado tanto para tránsito vehicular como ferroviario. De hecho, en los últimos años se reactivó un servicio que conecta ambas ciudades con un tren internacional de corta distancia.

Tren Internacional Posadas–Encarnación. Foto: Tren Urquiza.

Este trayecto se convirtió en una opción ágil para cruzar la frontera en pocos minutos, mostrando que, aunque Paraguay no tenga trenes internos, sigue conectado al sistema ferroviario regional.

¿Puede volver el tren en Paraguay?

Actualmente, existen proyectos para recuperar el sistema ferroviario, como el Tren de Cercanías, que busca conectar Asunción con Ypacaraí y ofrecer una alternativa de transporte público más eficiente.

La iniciativa apunta a reducir el tránsito, bajar el uso de combustibles y mejorar los tiempos de viaje. Sin embargo, todavía enfrenta desafíos políticos y de financiamiento.

Tren Internacional Posadas–Encarnación. Foto: Wikipedia.

Para Lissandrini, el proyecto es interesante, pero necesita mayor planificación: “No contempla mucho la captación del pasajero, las estaciones tienen que tener un lugar donde dejar el vehículo y, además, tienen que tener una conexión o integración con los otros sistemas de transporte”.

Aunque el futuro del tren en Paraguay sigue siendo incierto, su historia refleja cómo un país puede pasar de la innovación temprana al abandono, y cómo, incluso sin red propia, mantiene conexiones clave con sus países vecinos.