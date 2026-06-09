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El partido más debatido de los Mundiales: por qué se habla de gol “fantasma” en la final de Inglaterra 1966

Como en cada final de Copa del Mundo, el partido estuvo cargado de emoción, tensión y también polémica. Cómo fue la jugada que cambió el destino de la competencia en tiempos en los cuales la tecnología no existía en el deporte.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 21:00
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El "gol fantasma" de Geoff Hurst en el Mundial de Inglaterra 1966.
El "gol fantasma" de Geoff Hurst en el Mundial de Inglaterra 1966. Foto: Captura FIFA TV
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Las finales, y más en los Mundiales de fútbol, están cargadas de tensión, emoción y también polémica. Ese fue el caso de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, uno de los partidos más debatidos en la historia de la competencia debido a un “gol fantasma” que hasta hoy se sigue discutiendo.

Inglaterra vs. Alemania: cómo fue la final del Mundial de 1966

La selección inglesa ganaba 2-1 con goles de Geoff Hurst y Martin Peters, sin embargo, Alemania respondió y llevó el partido al tiempo suplementario gracias al empate agónico de Wolfgang Weber en el minuto 89, creando un escenario de tensión máxima tanto dentro como fuera del campo de juego.

Quienes estaban aquel 30 de julio en Wembley presenciaron una de las jugadas más polémicas vividas en un Mundial: a los 101 minutos de partido, Hurst disparó y la pelota pegó en el travesaño y picó sobre la línea, en una acción que genera debate sobre si el balón ingresó por completo o no en el arco alemán.

El árbitro suizo Gottfried Dienst convalidó el tanto, dejando a Inglaterra en ventaja en plena final mundialista, generando uno de los momentos más controversiales de la historia de la Copa del Mundo.

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El "gol fantasma" de Geoff Hurst en el Mundial de Inglaterra 1966. Crédito del video: FIFA TV

Por qué el gol de Geoff Hurst contra Alemania es considerado como “fantasma”

En el fútbol, se llama “gol fantasma” a una anotación dudosa que no fue supervisada por el árbitro del partido (Regla 10 de la FIFA). Bajo esta carátula entran dos tipos de jugadas.

Por un lado, está aquella en la que la pelota entra en el arco en su totalidad, pero el juez del partido no lo ve y no da validez al gol.

Por otro, entra aquella jugada en la que cual la pelota no entra totalmente, pero el árbitro ve que sí lo hace y le da validez al gol. Ese fue el caso del tanto de Geoff Hurst en la Copa del 66.

Años después, estudios y simulaciones por computadora confirmaron que la pelota en realidad nunca llegó a ingresar por completo al arco resguardado por Hans Tilkowski.

En la actualidad, esta anotación, que le permitió a Inglaterra ponerse en ventaja en un duelo crucial, hubiese sido anulado gracias a la actual tecnología de línea de gol.

El "gol fantasma" de Geoff Hurst en el Mundial de Inglaterra 1966. Foto: Captura FIFA TV

Primer y único título mundial: qué país europeo consiguió alzar su primera Copa del Mundo en esa edición

La selección local llegó a la final después de haber derrotado a Argentina y Portugal. Por su parte, Alemania hizo lo suyo ante Uruguay y la Unión Soviética.

En la final y tras el “gol fantasma” inglés, Alemania se volcó al ataque y dejó espacios en el fondo, lo que le permitió a Hurst completar su histórico hat-trick, único en una final mundialista, y sellar el 4-2 definitivo.

De esta manera, Inglaterra conquistó su primer y único título mundial, en una final legendaria que permanece como uno de los capítulos más icónicos de la Copa del Mundo.

Mundial 2026GolesSelección InglaterraSelección Alemania
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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