La megaconstrucción de 400 km que unirá España y Francia: qué es el hidroducto submarino que transformará la energía en Europa

El hidroducto submarino BarMan que transformará la energía en Europa. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Entre las costas del noreste de España y el sur de Francia, el Mediterráneo podría convertirse en el escenario de una de las apuestas más decisivas de Europa en materia de transición energética. Se trata de BarMar, un proyecto clave dentro del corredor energético H2Med que apunta a consolidar una red de transporte de hidrógeno verde a escala continental.

BarMar: de qué trata el ambicioso hidroducto submarino entre España y Francia

BarMar es un gasoducto submarino de aproximadamente 400 kilómetros que conectará Barcelona con Marsella, más precisamente con el nodo industrial de Fos-sur-Mer. Su objetivo es transportar hidrógeno verde a gran escala, una fuente energética considerada fundamental en el proceso de descarbonización europea.

El proyecto representa, en gran medida, la evolución del antiguo gasoducto MidCat, que no llegó a concretarse y que estaba concebido para el transporte de gas natural. En este nuevo contexto, la infraestructura se adapta a las prioridades climáticas europeas, apostando por una energía limpia.

El hidroducto submarino tendrá una longitud cercana a los 455 kilómetros y profundidades de hasta 2.557 metros. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Desde el punto de vista técnico, el trazado no presenta grandes dificultades: los estudios preliminares confirmaron la viabilidad del recorrido submarino, que alcanzaría una longitud cercana a los 455 kilómetros y profundidades de hasta 2.557 metros.

El desarrollo está a cargo de un consorcio internacional integrado por empresas como Enagás (España), GRTgaz y Teréga (Francia). La nueva sociedad creada para gestionar la iniciativa tendrá su sede en la región francesa de Provenza-Alpes-Costa Azul, con una estructura accionarial distribuida en un 50% para EIH-Enagás, 33,3% para NaTran y 16,7% para Teréga.

Corredor H2Med: cuáles son los países que se beneficiarán con este proyecto estratégico

BarMar no es un proyecto aislado: forma parte del corredor H2Med, una infraestructura energética más amplia que busca conectar la Península Ibérica con el resto de Europa a través del transporte de hidrógeno.

El sistema incluye también un tramo terrestre de 248 kilómetros entre Celorico da Beira (Portugal) y Zamora (España), lo que permitirá integrar la producción energética portuguesa con la red de transporte europea. De este modo, España y Portugal podrían posicionarse como grandes exportadores de hidrógeno verde, aprovechando sus ventajas en generación de energías renovables.

Con el hidroducto submarino, España y Portugal podrían posicionarse como grandes exportadores de hidrógeno verde. Foto: 20 Minutos

El objetivo del corredor es transportar hasta 2 millones de toneladas de hidrógeno al año, lo que equivaldría aproximadamente al 10% del consumo europeo previsto para 2030. Los principales beneficiarios serían Francia, Alemania y los países del noroeste europeo, que demandan grandes volúmenes de energía limpia para sus industrias.

La Unión Europea clasificó este tipo de iniciativas dentro de su red energética prioritaria (TEN-E), lo que habilita el acceso a financiamiento comunitario. El proyecto recibió un fuerte respaldo político: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que H2Med “tiene el potencial de ayudarnos a construir una verdadera red troncal europea de hidrógeno”.

Hidrógeno verde: por qué esta energía limpia es clave para la descarbonización europea

El eje central del proyecto es el hidrógeno verde, una fuente de energía obtenida mediante la electrólisis del agua usando electricidad proveniente de fuentes renovables. A diferencia de los combustibles fósiles, su producción no emite gases de efecto invernadero, lo que lo convierte en un recurso estratégico en la lucha contra el cambio climático.

El hidrógeno verde es una fuente de energía obtenida mediante la electrólisis del agua usando electricidad de fuentes renovables. Foto: Freepik

Según el Parlamento Europeo, el hidrógeno podría llegar a representar hasta el 20% del mix energético del continente hacia 2050. Su papel sería especialmente relevante en sectores donde la electrificación directa resulta más compleja, como el transporte pesado o ciertas industrias intensivas en energía.

El impulso a infraestructuras como BarMar y el corredor H2Med se inscribe en el objetivo mayor del Pacto Verde Europeo: alcanzar la neutralidad climática en 2050. No obstante, los análisis sostienen que una economía basada en hidrógeno renovable podría reducir significativamente el impacto del calentamiento global frente a un modelo todavía dependiente de combustibles fósiles.