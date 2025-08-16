Ni Francia ni Alemania: cuál es la mayor potencia militar de Europa, lista para un posible conflicto global

La clasificación PowerIndex elaborada por Global Firepower ubica a este país en el sexto lugar del top mundial. Cómo está conformado su poderoso armamento.

La mayor potencia militar de Europa Foto: Instagram @britisharmy

En medio de las crecientes tensiones globales, alimentadas por las invasiones en Ucrania y la Franja de Gaza, las grandes potencias europeas atraviesan un punto de inflexión en materia de defensa, acelerando una nueva carrera armamentística.

Ene ese contexto, gobiernos y organismos internacionales deciden reforzar sus capacidades militares, conscientes de que la seguridad dependerá no solo de diplomacia, sino también de la utilización de la fuerza disuasoria. Ahí es donde nace la pregunta: ¿cuál es la mayor potencia militar de Europa?

Poderío militar de Reino Unido. Foto: Instagram @britisharmy

El país con mayor poder militar de Europa

Según la clasificación PowerIndex elaborada por Global Firepower (GFP), que confecciona su ranking tomando factores como arsenal convencional, presupuesto de defensa, logística, personal disponible y posición geográfica; el Reino Unido encabeza la lista de potencias militares europeas.

Además, ocupa el sexto lugar a nivel mundial en el top de 2025, con una puntuación de 0,1785 (cabe aclarar que cuanto más cercano a cero, mayor capacidad).

Entre las claves de este liderazgo, el ranking destaca su poderosa flota naval, que incluye portaaviones de clase Queen Elizabeth, submarinos de propulsión nuclear y una moderna escuadra de fragatas lanzamisiles y destructores.

Además, es una de las pocas potencias europeas que cuenta con una flota completa de portaaviones de ala fija. Además, cuenta con un conjunto de buques de apoyo, grandes y pequeños, para realizar diversas tareas en alta mar y cerca de la costa.

Portaaviones Queen Elizabeth. Foto: Wikipedia

En cuanto a su aviación, los principales componentes de la Royal Air Force son el caza multifunción EF2000 Typhoon y el caza de ataque F-35 Lightning II, aeronaves reconocidas por su versatilidad y superioridad en combate.

En tanto, el punto flojo es su fuerza terrestre, que posee un suministro cada vez más reducido de tanques Challenger II. Además, Reino Unido es, junto con Francia, uno de los únicos países europeos con arsenal nuclear propio.