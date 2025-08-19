Hace 17 años: el visionario discurso de un presidente polaco que anticipó el avance ruso sobre Ucrania

El mensaje del entonces presidente de Polonia, Lech Kaczyński, dirigido al pueblo georgiano en Tíflis, en agosto de 2008, en pleno conflicto ruso-georgiano.

Lech Kaczynski, expresidente de Polonia Foto: Sitio web oficial del Presidente de Polonia

El jueves pasado, durante una transmisión en streaming junto al periodista Manuel Castro, surgió un momento inesperado: sin saberlo, reprodujimos un discurso de enorme relevancia histórica, justo en el aniversario de su pronunciación. Se trataba de un mensaje del entonces presidente de Polonia, Lech Kaczyński, dirigido al pueblo georgiano en Tíflis, en agosto de 2008, en pleno conflicto ruso-georgiano.

La intervención de Kaczyński no fue meramente simbólica. Mientras Georgia intentaba recuperar el control sobre las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, respaldadas militarmente por Rusia bajo el pretexto de proteger a las poblaciones de habla rusa (siempre el mismo pretexto a pesar de que se suele tratar de población implantada más allá de sus fronteras), el presidente polaco lanzó una advertencia que hoy resulta escalofriantemente profética:

“Hoy es Georgia, mañana será Ucrania, pasado mañana los Estados Bálticos y, más adelante, quizás llegará el turno de mi país, Polonia. Estábamos profundamente convencidos de que la membresía en la OTAN y la Unión Europea pondría fin a los apetitos rusos. Resultó ser un error. Pero debemos resistir”.

Estas palabras, cargadas de gravedad, anticipaban un patrón que los años siguientes confirmarían. La anexión de Crimea en 2014 y la persistente agresión en Ucrania evidenciaron que las preocupaciones de Kaczyński sobre la expansión rusa no eran exageradas. Además, los Estados Bálticos, estratégicamente situados entre Rusia y la OTAN, continúan vigilantes frente a cualquier intento de incursión, conscientes de la fragilidad de la seguridad regional.

Polonia, por su parte, con una historia marcada por la dominación rusa y alemana, ha buscado proteger su soberanía mediante su adhesión a la OTAN y la Unión Europea. Pero el mensaje de Kaczyński sigue vigente: la seguridad y la libertad requieren vigilancia constante y cooperación internacional.

La tragedia también marcaría la historia del presidente polaco. Apenas dos años después de su advertencia, Kaczyński falleció en el “accidente” del avión Tu-154 cerca de Smolensk, en territorio ruso, junto a su esposa Maria Kaczyńska y otros 94 miembros de la delegación polaca. Se dirigían a conmemorar el 70º aniversario de la masacre de Katyn, un hecho que también simboliza la larga sombra de la violencia y la agresión sobre Polonia.

Su hermano gemelo, Jarosław Kaczyński, cofundador del partido Ley y Justicia (PiS) y figura central de la política polaca, continuó ejerciendo una influencia directa en la estrategia política y de seguridad del país durante décadas, consolidando la postura firme de Polonia frente a la amenaza rusa.

Hoy, a 17 años de aquel discurso en Tíflis, las palabras de Lech Kaczyński siguen resonando: un recordatorio de que la historia, la geopolítica y la vigilancia estratégica están íntimamente ligadas, y que las advertencias visionarias pueden marcar la diferencia entre la preparación y la sorpresa en tiempos de crisis internacional.