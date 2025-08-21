Atentado en Colombia: dos explosiones en la Base Aérea de Cali provocaron varias muertes y sospechan de un coche bomba

El ataque fue cometido en la Carrera Octava, una transitada avenida de la ciudad en donde además de la base militar hay varios establecimientos comerciales. Imágenes sensibles.

Atentado en Colombia. Foto: Captura

Dos fuertes explosiones de origen desconocido sacudieron este jueves las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en la ciudad colombiana de Cali.

Atentado en Colombia. Foto: X @Karlaarcila

“El alcalde Alejandro Eder rechaza el ataque terrorista ocurrido en el barrio La Base y anuncia una recompensa de hasta $400 millones por información que permita dar con los responsables”, dijo en su cuenta de X la Alcaldía de Cali.

Muertos y heridos y sospecha de coche bomba

“Asimismo, ordenó restringir el tránsito de camiones de más de 4 toneladas desde las 7:00 p.m. de este jueves hasta las 4:00 a.m. del viernes, además de blindar los accesos y salidas de Cali con apoyo de la Policía”, añade el comunicado.

“ “De manera preliminar, las autoridades reportan 5 personas fallecidas y 36 heridas”, cierra.

El ataque fue cometido en la Carrera Octava, una transitada avenida de esta ciudad, capital del departamento del Valle del Cauca y la principal del suroeste de Colombia, donde además de la base militar hay varios establecimientos comerciales.

Atentado en Colombia. Video: X @SergioOrti31018

En los videos publicados en redes sociales tras el atentado se ven personas ensangrentadas en el piso, algunas de las cuales son atendidas por los organismos de socorro que llegaron hasta allí.

También se ve un camión incendiado, que al parecer estaba cargado de explosivos; varios vehículos completamente destruidos por la explosión, y la fachada de un supermercado caída.

Una zona marcada por la violencia

Por su parte, el precandidato presidencial Sergio Fajardo lamentó que el Valle del Cauca esté “sitiado por la violencia” y criticó al presidente Gustavo Petro por el deterioro de la seguridad en el país.

“¿Cuántas bombas más? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuánta violencia tiene que soportar Colombia para que usted entienda lo que realmente está pasando en el país y asuma, por fin, la responsabilidad que le corresponde? No más delirios bolivarianos. Despierte”, escribió Fajardo en X.

Atentado en Colombia. Foto: Captura

El 10 de junio pasado hubo siete atentados en el Valle del Cauca, varios de ellos en Cali, y doce en el vecino departamento del Cauca que se cobraron la vida de ocho personas, entre ellos dos policías, así como también se contabilizaron más de 40 heridos.

En esos departamentos tienen presencia las disidencias de las extintas FARC, bandas herederas del paramilitarismo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).