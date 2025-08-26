El casamiento de Taylor Swift: la reacción de Donald Trump ante la consulta por la boda de la cantante

El presidente de Estados Unidos fue consultado sobre el anuncio de la reconocida cantante, con quien tuvo una disputa política en campaña. Escuchalo en la nota.

Donald Trump y Taylor Swift. Foto: REUTERS

Donald Trump deseó suerte a Taylor Swift y al jugador de fútbol americano, Travis Kelce, poco después de que anunciaran su compromiso, y aseguró que la cantante es “una persona fantástica”.

“Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte”, dijo el presidente de Estados Unidos tras ser consultado por periodistas durante la séptima reunión de su gabinete.

Donald Trump opinó sobre el casamiento de Taylor Swift. Video: EFE.

Esta declaración del mandatario sorprendió porque él mismo ha escrito en su red social Truth Social en varias ocasiones que odia a Swift.

“¡ODIO A TAYLOR SWIFT!”, compartió en septiembre del año pasado.

El por qué de la disputa

El rechazo de Trump a Swift viene a raíz de una publicación de la cantante en apoyo a Kamala Harris, que era la rival del ahora mandatario en las elecciones de noviembre del pasado 2024.

Kamala Harris y Taylor Swift. Foto: Reuters y EFE.

El mandatario, que poco antes había dicho que era “inusualmente hermosa” pero “liberal”, compartió imágenes falsas en las que hacía ver que la cantante y sus fans le apoyaban en la carrera a la Casa Blanca.

Sin emargo, Swift aseguró que se trataba de imágenes generadas por inteligencia artificial y ahí pareció desatarse la animadversión del presidente.