“Harán que la situación sea aún más grave”: Rusia denuncia que Europa obstaculiza los esfuerzos de Trump para acabar la guerra

Así lo mencionó el portavoz del Kremlin: “Los europeos meten palos en las ruedas y consienten por todas las vías e incluso dan aliento al régimen de Kiev”, mencionó.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. Foto: Reuters.

Según denunció este domingo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, países de la Unión Europea (UE) estarían obstaculizando los esfuerzos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de intentar llegar a una paz con Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

“El partido de la guerra europeo mantiene su principal tendencia, ellos no se tranquilizan. Es algo que contrasta con el enfoque de nuestro presidente (Vladímir) Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuyos esfuerzos para encausar el proceso hacia la paz son difíciles de sobrevalorar”, mencionó el diplomático a la televisión rusa.

Peskov: “Europa hará que la situación (de la guerra) sea más grave”

Según Peskov, su país “agradece estos esfuerzos” de Trump. “Los europeos obstaculizan estos esfuerzos, los europeos meten palos en las ruedas, los europeos consienten por todas las vías e incluso dan aliento al régimen de Kiev para mantenerse en su línea totalmente absurda de no aceptar compromisos”, comentó.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. Foto: EFE.

Y además, agregó que “se trata de un gran error, esto no le hará ningún bien al régimen de Kiev. Por el contrario, hará que la situación sea aún más grave”.

En ese misma línea, el representante del Gobierno ruso comentó que su país se mantiene apegado a una solución por la vía política diplomática del enfrentamiento que mantiene Rusia con Ucrania desde el pasado 24 de febrero de 2022. “Pero por ahora no vemos reciprocidad de Kiev, continuamos la operación especial militar”.

Ya pasaron dos semanas del histórico encuentro entre Trump y Putin en Alaska y las posteriores reuniones del presidente estadounidense con líderes europeos en la Casa Blanca, en donde también estuvo presente Volodímir Zelenski, el presidente ucraniano.

Empero, el proceso de paz aún no se ha iniciado y las partes rusas y ucranianas parecen no querer dar el brazo a torcer y mantienen en pie de guerra sus posiciones, a partir de diferencias que parecen - a día de hoy- irreconciliables.