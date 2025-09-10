Récord bajo tierra: cuál es el túnel más profundo del mundo y en qué país se encuentra

La construcción alcanzó una profundidad de 12.262 metros para convertirse en el punto más profundo excavado por el ser humano.

El pozo más profundo del mundo. Foto: Shutterstock.

Bajo la superficie del planeta existen estructuras que desafían los límites de la ingeniería y la resistencia humana. Entre todas ellas, una en particular ostenta un récord sorprendente: es la excavación más profunda jamás realizada por el ser humano, un verdadero viaje al centro de la Tierra que no persiguió fines turísticos ni comerciales, sino científicos.

Se trata del pozo Kola Superdeep, ubicado en la península de Kola, al noroeste de Rusia. Esta perforación comenzó en 1970 con el objetivo de explorar la corteza terrestre y obtener información sobre sus capas más profundas.

Hoy en día, el pozo Kola permanece sellado. Foto: Wikipedia.

Durante su desarrollo, el proyecto reveló hallazgos geológicos valiosos, como la presencia de agua a grandes profundidades y microfósiles de organismos unicelulares. Sin embargo, los desafíos técnicos y el calor extremo -más de 180°C- finalmente detuvieron su avance para 1992.

Hoy, el pozo Kola permanece sellado, pero sigue siendo un símbolo de la ambición científica de la humanidad por entender los secretos que esconde el interior del planeta.

Los túneles transitables más profundos del mundo

Si solamente se tienen en cuenta túneles en sentido estricto (estructuras con acceso humano y funcionalidad cotidiana), el título de “más profundo” se disputa entre diversas construcciones.