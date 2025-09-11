Llegó a Ezeiza el primer vuelo con deportados argentinos desde Estados Unidos

El avión de Omni Air International aterrizó pasadas las 3 de la madrugada del jueves y los pasajeros ingresaron por la terminal privada del Aeropuerto de Ezeiza para luego reencontrarse con sus familias.

Llegó al Aeropuerto de Ezeiza el vuelo con los 10 argentinos deportados desde los Estados Unidos Foto: NA, archivo

Los diez argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos arribaron esta madrugada al país en un avión contratado por el gobierno norteamericano, ingresaron por la terminal privada del Aeropuerto de Ezeiza y luego se reencontraron con sus familias.

El avión de la empresa Omni Air International, un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, llegó a las 3:17 de este jueves tras haber salido el miércoles desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, Texas con destino a Luisiana y, previo a llegar a Argentina realizó una parada en la ciudad colombiana de Bogotá.

Después de casi tres horas y media, el vuelo se dirigió al aeropuerto Confins, en Belo Horizonte, donde dejó a un grupo de deportados brasileños, antes de partir hacia Argentina y aterrizar en esta madrugada en Ezeiza.

En tanto, según indicó el medio Infobae, los diez argentinos que regresarán en este operativo son: Daniel Rodrigo Céspedes; Maximiliano García; Luciana Lorena Lopresti; Sandra Márquez; Ernesto Núñez; Marcos Ontivero; Pablo Ridolfo; Mario Robles; Julián Francisco Rojas y Rodolfo Valor.

Qué dijo el embajador argentino en Washington

El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, relativizó el impacto de las recientes deportaciones.

Al referirse al vuelo que arribó a Ezeiza, el funcionario remarcó que el volumen de argentinos afectados es marginal respecto de la cifra total de extranjeros alcanzados por las medidas. “Estamos hablando como que te diga un millón y diecisiete. Es más o menos cero”, señaló.

Según explicó, las deportaciones obedecen a violaciones de la legislación local: “Es una potestad de cada país decidir qué hacer con las personas que violan la ley dentro de su territorio”, detalló Oxenford.

“Nosotros asistimos con todo el cuidado que, por supuesto, siempre merecen todos los ciudadanos argentinos. Siempre lo hemos hecho así y lo seguimos haciendo. Lo otro que puedo decir es que no ha habido incidentes”, sentenció.