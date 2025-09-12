La respuesta de Jair Bolsonaro a la condena a 27 años de prisión en Brasil: apelará el fallo “incluso en el ámbito internacional”

El ex mandatario de Brasil fue hallado culpable por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva en enero de 2023.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil Foto: REUTERS

Jair Bolsonaro fue condenado este jueves a 27 años y tres meses de prisión, producto del fallo en la causa por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva. En este contexto, los abogados del expresidente de Brasil confirmaron que habrá una apelación al fallo de los jueces de la Corte Suprema.

A través de un comunicado enviado a la prensa, los defensores del líder opositor brasileño aclararon que rechazarán la decisión “incluso en el ámbito internacional”.

Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS

Los abogados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, que integran la defensa de Bolsonaro, expresaron que consideran las penas “absurdamente excesivas y desproporcionadas”, y que analizarán la sentencia para posteriormente presentar un recurso.

“La defensa del expresidente de la República, Jair Bolsonaro, recibe con respeto la decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo Federal. Sin embargo, no puede dejar de manifestar su profundo desacuerdo e indignación con los términos de la decisión mayoritaria”, reza el comunicado divulgado por los letrados tras el fallo.

Cuatro de los cinco jueces que integran este brazo del Supremo expusieron duros argumentos y votaron a favor de condenar al líder de la ultraderecha. Solo un magistrado optó por la absolución total de los cargos. En este contexto, los abogados reiteraron la inocencia de su defendido, quien, según ellos, “no atentó” contra la democracia y “nunca participó de ningún plan” para derrocar a Lula da Silva tras su victoria en las elecciones.

Los hechos por los que condenaron a Jair Bolsonaro a prisión

Los hechos mencionados en el caso hacen referencia al 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, en Brasilia.

Intento de golpe de Estado en Brasil. Foto: EFE

Los abogados expresaron su descontento por la “falta de tiempo” que tuvieron para analizar las pruebas que pesaban contra su cliente, lo que consideran que limitó su accionar.

El exjefe de Estado (2019-2022) fue condenado por liderar un complot golpista para perpetuarse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva. Por sus problemas de salud y edad avanzada, Bolsonaro, de 70 años, podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, algo que también ha sido considerado por su defensa.

Bolsonaro se encuentra actualmente en prisión domiciliaria por violación de medidas cautelares que le habían sido impuestas en el marco de otro proceso.